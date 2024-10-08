اتركه بجوار الباب.. لن تتخيل ماذا يفعل رش الملح في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يعتقد بعض الأشخاص أن رش الملح في أرجاء المنزل، يمكن أن يسهم في إزالة الطاقة السلبية والسامة منه، وفقًا لما كشفه موقع "Mashed".

استغلت العديد من الثقافات حول العالم قوة وتأثير الملح العلاجية لتطهير المكان وإخراج الطاقة السلبية، على سبيل المثال، لا يبدأ مصارعو السومو اليابانيون مباراتهم، إلا بعد رش الملح في الحلبة لطرد الطاقة السلبية.

ما هي أفضل طريقة لاستخدام الملح لطرد الطاقة السلبية من المنزل؟

يمكن وضع الملح في وعاء بسيط ورشه في جميع أرجاء المنزل، ومن الأفضل تجنب الوعاء المسامي مثل الخشب غير المعالج، لأن الملح قد يفسده على مدار عدة أيام.

أما بالنسبة لنوع الملح الذي يجب استخدامه، فيفضل استخدام أي ملح بخلاف الملح المعالج صناعيًا، لأنه لا يبدو طبيعيًا بدرجة كافية، ويفضل بعض الأشخاص رش القليل من الأعشاب مثل إكليل الجبل مع الملح.

من الأفضل وضع الملح في زوايا المنزل، أو بجوار الباب أو النافذة، ويمكنك أيضًا رش القليل منه على السجادة، وتركه لمدة ساعة قبل تنظيفه بالمكنسة الكهربائية.

ترك الملح لبضعة أيام يعمل كمغناطيس، ويسحب أي طاقة سلبية عالقة في المنزل أو الغرفة، كما يمكن أن يكون الملح طريقة طبيعية رائعة لإبعاد العناكب عن المنزل.

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