تكشف مشكلة في القلب.. احذر هذه العلامة عند الضغط على أظافرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حث أحد الأطباء الناس على طلب المساعدة الطبية "الفورية" إذا لاحظوا هذه العلامة عند الضغط على أظافرهم.

ووفقًا لجراحة القدم والكاحل، الدكتورة دانا بريمس، فإن "الظلال النابضة" من اللون الوردي والأبيض تحت الظفر قد تشير إلى مشكلة خطيرة في القلب .

تُعرف هذه الأعراض في المجال الطبي باسم علامة كوينكي وتشير إلى احتمال إصابتك بتسرب في القلب، وقالت إنه إذا لم يتم علاجها بسرعة فإن ذلك قد يؤدي إلى فشل القلب وحتى الموت القلبي ، بحسب express.

وفي مقطع فيديو تم تحميله على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، أوضح الدكتور بريمز المزيد عن علامة كوينكي أثناء عرض مثال لكيفية ظهورها.

"إذا رأيت هذا في أظافرك، فأنت بحاجة إلى رؤية الطبيب على الفور"، قالت. "هذه علامة كوينكي.

"يمكن ملاحظة ذلك عندما تضغط برفق على ظفر يدك أو ظفر قدمك وترى هذه الشعيرات الدموية النابضة في فراش الظفر، إنها علامة على قصور الأبهر.

"في هذه الحالة لا ينغلق الصمام الأورطي للقلب بشكل صحيح. لذا فعندما يُفترض أن يتم دفع الدم إلى باقي أجزاء الجسم، فإنه يتسرب في الواقع ويعود الكثير من الدم إلى القلب."

وحذرت قائلة: "قد يؤدي هذا إلى فشل القلب أو حتى الوفاة القلبية، وهذا مثال على كيف يمكن أن يؤدي اكتشاف بسيط إلى مشكلة كبيرة".

تناولت دراسة حالة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية عام 2021 حالة لمرض كوينكي لدى مريض يبلغ من العمر 74 عامًا، كما عانى الرجل من أعراض أخرى، بما في ذلك ضيق التنفس وزيادة الوزن والوذمة (التورم) وارتفاع ضغط الوريد الوداجي، ولهذا السبب تم تشخيص حالته ومعالجته من قصور القلب الاحتقاني.

وقالت الدراسة: "يتميز نبض كوينكي باحمرار وتبييض متناوب في فراش الظفر بالتزامن مع الدورة القلبية، ويحدث في كثير من الأحيان مع ضغط نبضي واسع.

"يرتبط هذا المرض في أغلب الأحيان بقصور شديد في الصمام الأورطي؛ ومع ذلك، يمكن رؤيته أيضًا في المرضى الذين يعانون من تضيق الأبهر وكذلك في المرضى الذين يعانون من وظائف فسيولوجية عالية الإنتاج.

"إن وجود نبض كوينكي في مريض يعاني من قصور القلب من شأنه أن يثير الشكوك حول قصور القلب عالي الأداء."

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لقصور القلب، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، ما يلي:

ضيق التنفس

تورم الكاحلين والساقين

الشعور بالدوار والإغماء

السعال المستمر، والذي قد يكون أسوأ في الليل

الصفير

بطن منتفخ

فقدان الشهية

زيادة الوزن أو فقدان الوزن

ارتباك

معدل ضربات القلب سريع

خفقان القلب أو عدم انتظام ضربات القلب

يجب عليك زيارة طبيب إذا كنت تعاني من أعراض قصور القلب المستمرة أو المتفاقمة تدريجيًا.

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