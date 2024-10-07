يقي من السرطان.. طعام يحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بالألياف في نظامنا الغذائي، توصي نصائح خبراء الصحة باستهلاك 30 جرامًا يوميًا، للحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني والسرطان.

صحة القلب

يرتبط تناول كميات كبيرة من الألياف بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وعندما تم النظر في نتائج 31 دراسة معًا، خلص العلماء إلى أن أولئك الذين استهلكوا أعلى كميات من الألياف قللوا من فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية (التي تحدث عندما تضيق الشرايين) بنسبة تصل إلى 24 في المائة، بحسب express.

الألياف لها تأثير سحري على صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم والكوليسترول، ومساعدتنا في الحفاظ على وزننا، وعلى وجه الخصوص، يتميز الشوفان والشعير باحتوائهما على نوع من الألياف يسمى بيتا جلوكان والذي ثبت أنه يخفض الكوليسترول.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

يبدو أن الاستمتاع بتناول كمية جيدة من الحبوب الكاملة المليئة بالألياف - وخاصة حبوب الإفطار الكاملة والشوفان والخبز الداكن والأرز البني وجنين القمح - يحمي من الإصابة بالسكري من النوع 2 وفقًا لبحث في المجلة الطبية البريطانية.

وعندما نظرنا إلى نتائج ثلاث دراسات كبيرة معًا، وجدنا أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر قدر من الحبوب الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 29% مقارنة بمن تناولوا أقل قدر من الحبوب الكاملة، ولا يزال من غير الواضح كيف توفر الألياف هذه الحماية، ولكنها قد تساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم على المدى الطويل أو تسهل إدارة وزننا.

وهذا أمر مهم، لأن فقدان الوزن، إذا لزم الأمر ــ حتى لو كان بكميات صغيرة ــ يتصدر قائمة الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. وقد وجدت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بهذا المرض انخفض بنسبة 16% لكل كيلوجرام مفقود .

ابق السرطان تحت السيطرة

إحدى التوصيات الرئيسية للوقاية من السرطان من صندوق أبحاث السرطان العالمي (WCRF) هي جعل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والفاصوليا والعدس جزءًا رئيسيًا من نظامنا الغذائي اليومي، هناك أدلة قوية على أن الحبوب الكاملة والأطعمة المليئة بالألياف تحمي من سرطان القولون والمستقيم أو الأمعاء.

وقد تأتي الفائدة من الألياف التي تساعد على تحريك الطعام عبر الأمعاء الغليظة بسرعة أكبر بحيث تقضي أي مركبات مسببة للسرطان وقتًا أقل في الاتصال بالأمعاء، كما أن بعض الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تنتج عن تخمير الألياف بواسطة بكتيريا الأمعاء قد تحمي أيضًا من سرطان الأمعاء.

وتقول مؤسسة أبحاث السرطان العالمية أيضًا إن الأطعمة المليئة بالألياف تساعد في الحماية من السمنة، التي تزيد من خطر الإصابة بـ 14 نوعًا من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والأمعاء والمعدة والبنكرياس والمبيض والمعدة بعد انقطاع الطمث.

أمعاء صحية وعقل قوي

أصبحت صحة الأمعاء محورًا رئيسيًا في عالم التغذية ولسبب وجيه، تتكون ميكروبات أمعائنا من تريليونات الميكروبات، بما في ذلك البكتيريا المفيدة، والتي تعمل على الحفاظ على صحة أمعائنا وقوتها، تلعب الألياف دورًا حاسمًا في هذه العملية.

تتغذى البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة على الألياف، فتتحللها في عملية تسمى التخمير، وهذا يساعدها على النمو والازدهار، وبالتالي يتم الحفاظ على توازن صحي للميكروبات، ورغم أن هذا غالبًا ما ينتج عنه غازات تسبب الانتفاخ أو انتفاخ البطن، إلا أنه له أيضًا العديد من التأثيرات المفيدة، بما في ذلك تكوين فيتامينات ب، وفيتامين ك، والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تقوي بطانة الأمعاء.

وفي الوقت نفسه، تُظهر الأبحاث بشكل متزايد أن ميكروبيوم أمعائنا له فوائد صحية أخرى مثل دعم جهاز المناعة لدينا، ويبدو أيضًا أن أمعائنا ودماغنا يتواصلان مع بعضهما البعض، وتشير الأبحاث المبكرة، المعروفة باسم محور الأمعاء والدماغ أو اتصال الأمعاء والدماغ، إلى أن اختلال التوازن في بكتيريا أمعائنا قد يكون مرتبطًا بالاكتئاب والقلق.

ولاحظت الدراسات أن تناول كميات أكبر من الألياف يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بالاكتئاب، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نتمكن من القول إن النظام الغذائي الغني بالألياف سيحمينا من الاكتئاب .

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