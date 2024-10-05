حفل زفاف كاد يتحول لـ عزاء.. لن تتخيل ما حدث لـ عريس يوم زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يظهر زوجين في حفل زفافهما في الهند وهما ينجيان من حادث خطير بسبب مسدس الألعاب النارية.

وفي الفيديو، يظهر الزوجان وهما على خشبة المسرح يحتفلان بمسدس الألعاب النارية، وفجأة انفجر المسدس في يد العريس ولكن ألقته العروس بعيدا، وفقا لموقع "news18".

ونتج عن ذلك الحادث إصابة العريس بإصابات خطيرة في يده بسبب الانفجار.

وحصد الفيديو 23.5 مليون مشاهدة وأكثر من 517 ألف إعجاب.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "هذا شيء خطير جدا يجب حذره في الأفراح".

وأضافت أخرى: "رد فعل العروس السريع أنقذ العريس من كارثة".

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