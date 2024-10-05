عدو خفي لـ كليتيك.. احذر الإفراط في تناول هذا المشروب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البرتقال، هذه الفاكهة الغنية بفيتامين C، جزءا أساسيا من النظام الغذائي الصحي للعديد من الاشخاص، لكن هل تعلم أن الإفراط في شرب عصير البرتقال له آثار سلبية على صحة الكلى؟

تأثير الإفراط في شرب عصير البرتقال على الكلى

يحتوي البرتقال على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو معدن ضروري للجسم، ولكن الإفراط في تناوله خطيرا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

الكلى الصحية تقوم بتصفية البوتاسيوم الزائد من الدم، ولكن الكلى التالفة قد لا تستطيع القيام بذلك، ما يؤدي إلى تراكم مستوياته في الدم، وبالتالي يُشكل جهدا إضافيا على صحة هذا العضو ويُضعف أداء مهامه، بالإضافة إلى، زيادة تكوين حصوات الكلى، وفقا لموقع "health".

أضرار أخرى للإفراط في شرب عصير البرتقال

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

زيادة حموضة المعدة.

زيادة الوزن.

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

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