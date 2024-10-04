جريمة صادمة.. شقيقان يُشعلان النار في والدتهما - لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، قام شقيقان بربط والدتهما المسنّة في شجرة وإشعال النيران بها وهي على قيد الحياة، في غرب تريبورا، الهند.

وبحسب ما ذكره موقع NDTV، ألقت الشرطة القبض على الأبناء بعد العثور على جثة العجوز، التي كانت تبلغ من العمر 62 عامًا.

وكشف التحقيق أن السبب وراء ذلك هو نزاعات عائلية، حيث كانت الضحية تعيش برفقة ولديها بعد أن فقدت زوجها منذ عام ونصف تقريبًا.

وقال ضابط شرطة منطقة جيرانيا، كمال كريشنا كلوي، لوكالة برس تراست الهندية: "بعد تلقي بلاغ يفيد بإشعال النيران في امرأة، هرع فريق من الشرطة إلى المكان ووجدوا الجثة المحترقة مربوطة بشجرة، نقلنا الجثة إلى المستشفى لإجراء تشريح الجثة".

وأضاف: "لقد ألقينا القبض على ابنيها لتورطهما في القضية، وسيتم تقديمهما للمحكمة لطلب حبسهما احتياطيًا للتحقيق، مع العلم أن التحقيق ما زال جاريًا".

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