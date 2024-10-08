ستوري نجوم كرة القدم.. مرموش ضمن الأفضل.. مهارة كهربا مع الأهلي.. ووسام أبو علي يحيي ذكرى 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك نجوم كرة القدم المحلية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 8 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر لاعب فرانكفورت، عمر مرموش، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" قائمة أفضل 11 لاعبا في الجولة السادسة من الدوري الألماني وهو يتواجد ضمنها.

واستعرض محمود عبد المنعم كهربا مهارته في تدريبات النادي الأهلي عن طريق نشر صورة من التدريبات الجماعية.

وشارك لاعب الأهلي، أحمد نبيل كوكا، صورة له أثناء التدريبات الجماعية لمنتخب مصر الوطني استعدادا لمواجهة موريتانيا.

وحرص وسام أبو علي، على إحياء الذكرى السنوية ليوم 7 أكتوبر.

ونشر حمدي فتحي صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" ظهر فيها مع ناصر ماهر في تدريبات منتخب مصر.

واستعرض محمود متولي تدريباته البدنية في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.

وشارك المحترف المصري، أحمد حسن كوكا، صورة له أثناء احتفاله بهدفه مع الفريق البرتغالي ريو آفي.

ونشر لاعب بيراميدز، أحمد سامي، صورة له مع زميله في الفريق مهند لاشين أثناء تواجدهم في تركيا.