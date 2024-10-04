في أكتوبر الوردي.. 5 علامات تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تحتفل المنظمات الصحية حول العالم بالشهر العالمي لسرطان الثدي في أكتوبر من كل عام، ولذلك يُطلق عليه اسم "أكتوبر الوردي".

تعمل المنظمات الصحية خلال هذا الشهر سنويًا على التوعية بالأعراض التحذيرية لسرطان الثدي، وذلك وفقًا لما ذكره موقع CDC.

تغيرات الثدي

عند الإصابة بسرطان الثدي، يحدث اختلاف في الحجم أو الشكل أو الملمس أو درجة حرارة الثدي.

تورم

يشير التورم في منطقة الإبط أو بالقرب من عظم الترقوة عادة إلى خطر الإصابة بسرطان الثدي وانتشاره إلى العقد الليمفاوية، التي هي عبارة عن أعضاء صغيرة تشكل جزءًا من جهاز المناعة في تلك المنطقة.

ملمس الجلد

غالبًا ما ينتج تغيير في ملمس جلد الثدي، مثل الطفح الجلدي أو تحوله إلى اللون الأحمر، وقد يشبه الجلد قشر البرتقال.

الشعور بالألم

عادةً لا تسبب الكتل التي تظهر في الثدي أي آلام، ولكن بعضها قد يسبب شعورًا بالوخز.

تغيرات في حلمة الثدي

يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان الثدي ظهور تغييرات في حلمة الثدي، تشمل اختفائها داخل الثدي، أو ظهور حروق بها، والشعور بالحكة المؤلمة، وتطور القروح، بالإضافة إلى خروج إفرازات غير طبيعية من الحلمة قد تكون شفافة أو دموية أو بلون آخر.

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