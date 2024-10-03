يستغرق 8 ساعات من القاهرة إلى الإسكندرية.. قصة أبطأ قطار سريع في العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعرف قطار "Glacier Express" السويسري بأنه أبطأ قطار سريع في العالم، إذ يستغرق أكثر من 8 ساعات للسفر لمسافة 290 كيلومترا عبر جبال الألب السويسرية، والتي تعادل قربيًا نفس المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية.

ولا يشبه قطار Glacier Express الذي يربط بين منتجعي زيرمات وسانت موريتز الجبليين القطار السريع فائق السرعة، الذي ينطلق عبر أوروبا، وفقًا لموقع "odditycentral".

يتحرك القطار بسرعة متوسطة تبلغ 36 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يجعله "أبطأ قطار سريع في العالم"، ولكن هذا يرجع نتيجة للتصميم.

ويمكن للمسافرين بقطار Glacier Express مشاهدة والاستمتاع بالمناظر الخلابة، عبر قلب جبال الألب السويسرية.

ويتميز القطار بنوافذ بانورامية كبيرة مصممة لتوفير إطلالات غير محدودة على المناظر الخلابة، ما يسمح للركاب بالانغماس في جمال جبال الألب السويسرية.

ولكن في حين أن الوتيرة البطيئة لقطار جلاسير إكسبريس ترتبط بالجمال الخلاب لجبال الألب السويسرية، فإن المناظر الطبيعية لا تحكي القصة كاملة، فالطريق الجبلي الخلاب الجميل يعد أيضا من أصعب التضاريس في القارة الأوروبية، إذ يتسم بالمنحدرات الشديدة والانعطافات الحادة، ويتطلب سرعة تشغيل أبطأ لضمان سلامة الركاب وراحتهم.

وخلال رحلته التي تستغرق 8 ساعات، يمر أبطأ قطار سريع في العالم، عبر العديد من الأنفاق الحلزونية والجسور الطويلة حوالي 291 جسرًا و91 نفقًا، ويصعد إلى ارتفاع 6670 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.

يذكر أيضًا أن قطار Glacier Express يسير على مسارات ضيقة، لا تصلح للسرعات العالية.

وبالرغم من أن الجلوس في القطار لمدة 8 ساعات يبدو مرهقًا، إلا أن هذا القطار مريح للغاية، إذ توفر عربات الدرجتين الأولى والثانية مقاعد مريحة للركاب.



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