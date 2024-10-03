أطعمة في "اللانش بوكس" تهدد تركيز ومناعة الأطفال.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في صحة الأطفال، وهناك أطعمة تحرص عليها الأمهات قد تقلل من تركيز ومناعة أطفالهم دون أن يشعرن.

في هذا الصدد، ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قائمة الأطعمة التي تؤثر سلبًا على تركيز الأطفال وتقلل مناعتهم، وتتمثل فيما يلي:

الأطعمة المصنعة

تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون المشبعة، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، ويتسبب ذلك في ضعف التركيز والانتباه، كما أن الاستمرار في تناولها يقلل من كفاءة المناعة، ومن أمثلتها اللانشون والهوت دوج والسوسيس.

النشويات المكررة

ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ثم تنخفض بسرعة، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب وقلة التركيز، ومن أمثلتها المعكرونة البيضاء والخبز.

الأطعمة قليلة البروتين

البروتين ضروري لنمو الدماغ وتقوية الجهاز المناعي، بينما نقص البروتين يؤدي إلى ضعف التركيز، وتقلب المزاج وسرعة الشعور بالإرهاق.

الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة

الإفراط في تناول العصائر المعلبة والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، ويرفع مستوى السكر في الدم، ويقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الصحية والمغذية، ما يتسبب في ضعف التركيز وعدم عمل جهاز المناعة بكفاءة.

ونصح "القيعي" بأن هناك بدائل صحية ومفيدة يجب على الأمهات وضعها في اللانش بوكس، ومنها الخضروات والفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز مناعة الجسم وتزيد من التركيز.

زاختتم بالإشارة إلى أنه يجب الحرص على تناول البروتينات مثل البيض والمكسرات، ما يعزز صحة المناعة ويقوي العظام، مع تناول كميات كافية من الماء لترطيب الجسم وتحسين الوظائف الإدراكية.



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