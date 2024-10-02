بلغت تكلفته ملايين الدولارات.. ما هو أغلى شيء صنعه الإنسان؟ - 10 صور تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تعد محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تكلفت أكثر من 100 مليار دولار، هي أغلى شيء من صنع الإنسان على الإطلاق.

ومنحت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية هذا اللقب لمحطة الفضاء الدولية ووصفتها بأنها "أغلى شيء من صنع الإنسان"، وفقًا لموقع "news18".

ما الذي يجعل المحطة الفضائية الدولية معجزة تكنولوجية، ولماذا هي مكلفة للغاية؟

في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، أطلقت إدارة الطيران والفضاء الوطنية (ناسا) "فريدوم" وهي محطة فضائية معيارية، وصُممت لتكون بمثابة نظير لمحطتي الفضاء السوفييتية ساليوت ومير.

ومع تطور الفكرة، أصبح من الواضح أنها ستكون كبيرة جدا بحيث لا يمكن بناؤها من قبل دولة واحدة، ونتيجة لذلك، انضمت وكالات فضاء أخرى مثل وكالة الفضاء الكندية (CSA) ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

جرى إطلاق محطة الفضاء الدولية إلى الفضاء في 20 نوفمبر 1998، وكان من المفترض في الأصل أن تكون بمثابة معسكر تدريبي في مدار أرضي منخفض للبعثات المستقبلية المحتملة إلى القمر والمريخ والكويكبات، كما كانت مخصصة أيضًا لتكون بمثابة مصنع ومختبر ومرصد.

وتتميز محطة الفضاء الدولية بمرونتها الشديدة، بسبب تصميمها المعياري، فبنيتها قابلة للتكيف ويمكن تغييرها في أي وقت عن طريق إضافة أو إزالة وحدات.

وتتكون محطة الفضاء الدولية من العديد من الأجزاء المهمة، بما في ذلك نظام دعم الحياة الذي ينظم البيئة، ويوفر الغذاء والمياه ويدير إمدادات الصرف الصحي وكشف الحرائق، كما إنها تحتوي على مركز الأبحاث ووحدات التحكم في الطاقة وأنظمة الاتصالات.

وقد يلاحظ البعض أن ملايين الدولارات تنفق سنويا على الصيانة والإصلاحات لهذه المحطة، ما يعني أنها تزداد تكلفة كل عام.

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