10 أعراض تنذرك بخطر سرطان اللسان.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:



يُعتبر سرطان اللسان من الأمراض الخطيرة، وغالبًا ما يتساءل العديد من الأشخاص عن الأعراض الشائعة التي تكشف عن خطر الإصابة به.

لذا، بحسب ما ذكره موقع Cleveland Clinic، إليك الأعراض التحذيرية لسرطان اللسان وعوامل الخطر التي قد تزيد من احتمالية الإصابة به.

أعراض سرطان اللسان:

- ظهور بقع حمراء أو بيضاء على اللسان.

- ظهور كتلة على جانب اللسان تنزف بسهولة.

- التهاب الحلق المزمن.

- الشعور بألم شديد في الرقبة.

- ألم حاد في الأذن.

- الإحساس بشيء عالق في الفم.

- المعاناة من تنميل اللسان.

- الشعور بالحرقان في اللسان.

- صعوبة في مضغ الطعام.

- عدم القدرة على البلع بشكل طبيعي.

- بحة في الصوت.

- تورم الفك.

علاج سرطان اللسان

تعتمد علاجات سرطان اللسان عادةً على عدة عوامل، بما في ذلك حجم الورم وموقعه ومدى انتشار الخلايا السرطانية. وتشمل العلاجات ما يلي:

1- التدخل الجراحي عادة ما تشمل استئصال اللسان بشكل جزئي أو كلي، وفي بعض الحالات، تتضمن تشريح الرقبة وإزالة العقد الليمفاوية، لمنع خطر انتشار السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم.

2- العلاج الإشعاعي يُستخدم عادةً قبل الجراحة لتقليص حجم الورم أو بعدها لقتل أي خلايا سرطانية متبقية، في بعض الحالات، يُستخدم كعلاج مستقل، خاصةً إذا انتشر السرطان إلى مناطق أخرى.

3- العلاجات الدوائية تشمل عادةً العلاج الكيميائي والعلاج المناعي والعلاج الموجه.

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