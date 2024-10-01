الامارات | المهنة مخرّب أعراس بدوام كامل.. والطلبات تنهال على رجل أصبح «حديث المدينة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر رجل طريقة غريبة لكسب المال والحصول على مهنة بدوام كامل؛ وذلك عبر اقتحام حفلات الزفاف والتظاهر بأنه حبيب العروس والطلب منها الهروب معه.

وبات إرنستو، وهو رجل في منتصف العمر يقف وراء هذه الخدمة الغريبة، حديث المدينة في إسبانيا بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وتحدثت عنه قناةAntena 3's التلفزيونية، ادعى فيه الرجل أنه في حين يرى معظم الناس يوم زفافهم على أنه أسعد يوم في حياتهم، فإنه بالنسبة للبعض كابوس لا يرغب بحدوثه، مشيراً إلى أن هؤلاء القلائل هم من عملائه، مقابل رسوم أساسية قدرها 500 يورو (550 دولاراً).

وتقوم خدمة إرنستو على قيامه باقتحام حفل زفاف العميل، والتظاهر بأن العروس حب حياته، ويتوسل بالهروب معاً.. والغاية هي إلغاء الحدث وتخريب العرس.

ويدافع إرنستو في الفيديو عن عمله: «إذا كانت لديك شكوك، أو لا تريد الزواج أو لا تعرف كيف تقول لا، فلا تقلق بعد الآن، سأقوم بإلغاء حفل الزفاف من أجلك... ما عليك إلا أن تخبرني بالوقت والمكان والتاريخ وسأحضر الحفل. سأقول إنني حب حياتك وسنهرب معاً متشابكي الأيدي».

ومن الواضح أن الخدمة بدأت كمزحة، ولكن بعد أن غمرته الطلبات من الأطراف المهتمة، أدرك إرنستو أنه ربما كان على حق. ويتقاضى حالياً 500 يورو مقابل التطفل على حدث ما، وهو ما لا يشمل نفقات السفر، ولكنه يحصل على أجر إضافي في حالة وقوع حوادث غير متوقعة، ومن ذلك على سبيل المثال، إذا تعرض للصفع أو اللكم أو الركل، فإنه يحصل على أجر أكبر، ووفقاً لدفتر فواتيره فإن كل صفعة تكسبه 50 يورو (55 دولاراً) على الأقل.