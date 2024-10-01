الامارات | حديقة دبي ميراكل تنتظركم بـ150 مليون زهرة وتصاميم خلابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح دبي ميراكل، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، والحائزة عدداً من جوائز موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أبوابها اليوم، لاستقبال زوارها في موسمها الـ13 بمجموعة كبيرة من المفاجآت والتصاميم الجذابة والمعالم الفريدة المتنوعة.

وتُعدّ «دبي ميراكل» من المعالم العديدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة للزيارة في العالم في ضوء ما توفره الإمارة من خيارات واسعة للترفيه العائلي، وما تتمتع به من بنية تحتية سياحية وخدمية تُعد من الأفضل عالمياً، مشمولة بالعديد من مقومات الجذب الفريدة والتي تحظى باهتمام الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتشتهر الحديقة بعروضها النباتية والزهرية النابضة بالحياة ومجسماتها المذهلة التي حطمت الأرقام القياسية، إذ استقطبت الحديقة ملايين الزوار منذ افتتاحها. وتقدم تجربة أكثر جمالاً مع معالم جديدة وتحسينات ستأسر قلوب الزوار من جميع الأعمار.

وتقع حديقة دبي ميراكل على مساحة ضخمة تبلغ 72,000 متر مربع، وتضم أكثر من 150 مليون زهرة بديعة ضمن تصاميم خلابة. وتتنوع تلك المجسمات النباتية والزهرية ما بين القلاع الشاهقة، والشخصيات الكرتونية الشهيرة والتي صُممت جميعها بدقة لتُحول الحديقة إلى لوحة فنية من الألوان والعطور والإبداع.

وكل عام تكشف الحديقة عن مفاهيم جديدة ومتنوعة للضيوف، وموضوع هذا العام سيكون تحت عنوان «عالم من الخيال» ليدفع الزوار إلى استكشاف مناظر طبيعية زهرية خيالية تنقلهم إلى عالم من الدهشة والفرح. وأثناء تجول الزوار في المسارات الملونة، سيجدون روائع تشكيلات كبيرة من الزهور والنباتات الجديدة التي تمزج بين الفن والطبيعة والتكنولوجيا.

ويأتي الموسم الجديد لـ«دبي ميراكل» مُحملاً بالكثير من معالم الجذب الجديدة التي من المنتظر أن تجد قبولاً واسعاً لدى الزوار، ومنها ملعب جولف مصغر معزز بالزهور، فضلاً عن الاستمتاع بتجربة تسوق جديدة.