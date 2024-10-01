الامارات | «طيران الإمارات» تضيّف عملاءها 170 طناً من القهوة سنوياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للقهوة» الذي يوافق الأول من أكتوبر كل عام، كشفت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، أنها تقدّم لعملائها أكثر من 170 طناً من أجود أنواع القهوة سنوياً، إذ توفر للمسافرين مجموعة من أنواع القهوة المحضرة يدوياً، منها مزيج طيران الإمارات المميّز من القهوة العربية التقليدية، التي تقدم في صالات طيران الإمارات وعلى متن رحلاتها إلى 140 وجهة حول العالم.

وتقدم «طيران الإمارات» للمسافرين على متن رحلاتها أكثر من 130 طناً من القهوة سنوياً، متيحة لمسافريها مجموعة واسعة من أنواع القهوة عبر شبكة رحلاتها في مختلف أرجاء العالم.

وحسب «طيران الإمارات»، تم تدريب فريق العاملين في صالاتها بشكل خاص، لاقتراح وتحضير أفضل قهوة تتماشى مع أذواق وتفضيلات المسافرين.

كما يتلقى طاقم طيران الإمارات تدريباً متخصصاً في القهوة، حيث يتعرفون إلى أصول القهوة وخلطاتها المختلفة، وكيفية إعداد الكوب المثالي لكل عميل. وفي جلسات التدريب العملي، يتعلم أفراد الطاقم كيفية تحضير وتقديم كل نوع من أنواع القهوة، ويتم تقييمهم فيما يتعلق بإعداد وتقديم القهوة العربية المميزة من «طيران الإمارات».