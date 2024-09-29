بعد مزاعم اكتشاف طلاسم لمؤمن زكريا.. علامات تكشف أنك مسحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع

انتشرت مزاعم خلال الساعات الماضية، على ووسائل التواصل الاجتماعي، تربط الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا بأعمال سحر عُثر عليها داخل مقبرة، حيث ادعى أحد حراس المقابر أنه اكتشف أوراقًا وطلاسم تشير إلى وجود سحر، موجه ضد نجم الأهلي والزمالك السابق.

وأثارت تلك الواقعة ردود فعل واسعة، وتساؤلات كثيرة حول علامات السحر وكيفية الوقاية منه أو علاجه وإبطاله.

كيفية إبطال السحر

وتعليقًا على ذلك، نصح الشيخ علي المطيعي، أحد علماء الأزهر الشريف، بأن يحرص كل إنسان على قراءة سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وسورة الإخلاص، والمعوذتين، كل يوم كوسيلة لإبطال السحر والوقاية منه.

وأشار "المطيعي" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أهمية ذكر الله تعالى للوقاية من الحسد والعيد، محذرًا من استغلال القرآن الكريم للتربح من آلام الناس بادعاء فك السحر.

وفي ختام حديثه، شدد "المطيعي" على أن قوة الإيمان تعزز الشخصية وتساعد في مواجهة التحديات، مهما كانت صعبة، مشيرًا إلى أنه يجب على الإنسان أن يتعلق قلبه بالله ولا يخشى فعل البشر أيًا كان.

علامات السحر

واختلفت الآراء حول العلامات التي تظر على المصاب بالسحر، لكن الدكتور جمال فيروز، استشاري الطب النفسي، أكد أنّ 99% من الأعراض التي يزعم بعض الأشخاص أنها نتيجة لأعمال سحر، تكون بسبب أوهام غير حقيقية تستدعي العلاج.

وأوضح "فيروز" في تصريح لـ"الخليج 365" أنّ الطب يعالج المشكلات النفسية بكل أنواعها سواء كانت ناجمة عن أمراض عضوية، أو بسبب الاكتئاب وأعمال السحر، محذرًا من الانسياق وراء الدجالين الذين يوهمون الناس بأشياء غير واقعية.

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