نهاية مأساوية لـ بلوجر- ما حدث لها صادما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، أقدمت أقدمت "التيك توكر" التركية الشهيرة "كوبرا أيكوت" على إنهاء حياتها بطريقة مأساوية، حيث ألقت بنفسها من شقتها في الطابق الخامس بإسطنبول.

تلقى الجيران نبأ الحادث المأساوي بصدمة، حيث هرعوا لإبلاغ الشرطة والإسعاف، وعند وصولهم إلى مكان الحادث، عثروا على جثة "كوبرا" ملقاة أسفل المبنى الذي كانت تسكنه.

وعلى الفور، نُقلت الجثة إلى المشرحة لإجراء التحقيقات اللازمة، وسط حالة من الحزن والصدمة التي خيمت على المكان.

رسالة وداع مؤثرة تكشف مأساتها

في رسالة وداع مؤثرة تركتها كوبرا قبل أن تفارق الحياة، كشفت عن تفاصيل مؤلمة دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار الصعب، فقد عبرت عن شعورها بالوحدة والخيبة، وعن فشلها في بناء علاقة عاطفية مستقرة، حيث كتبت: "لقد قفزت بإرادتي، لأنني لم أعد أرغب في العيش، لقد كنت جيدا جدا مع الجميع في حياتي، لكنني لم أستطع أن أكون جيدًا مع نفسي".

وأضافت كوبرا في رسالتها: "العيش كشخص جيد لم يجلب لي شيئا، كن أنانيا في هذه الحياة، كنت أعاني منذ أيام، لكن لم ير أحد ذلك، سأرحل لأنني أحب نفسي كثيرا وأفكر في نفسي".

انفصال عاطفي كان السبب

أكدت عمة كوبرا، عائشة شنتورك، أن الفتاة كانت تعيش قصة حب، إلا أنها انتهت بالانفصال قبل يوم واحد من الحادث.

وقالت: "كانت كوبرا فتاة مفعمة بالحيوية والنشاط، كانت تحبنا كثيرا، التقينا آخر مرة منذ 10 أيام، قالت إنها تعيش قصة حب".

وكان آخر مقطع فيديو لكوبرا على تطبيق تيك توك، حيث قامت بعمل حفل زفاف لنفسها دون عريس، معلقة: "ليس هناك من يستحقني".

@kubrasal Kendimle evlendiğim düğün videosu kübrasal youtube kanalında♬ orijinal ses - Kübrasal

اقرأ أيضا:

تزيد من قيمتها الغذائية.. 6 أطعمة تناولها مع السبانخ

احذر الإفراط.. مشروب شهير يدمر الكلى والقلب لهذه الأسباب

تقوي عقلك.. فاكهة يمكنها تقليل خطر الإصابة بمرض يصيب الدماغ

مكاسب مالية وانتهاء علاقات سامة.. حظ سعيد لـ 3 أبراج الفترة القادمة

فيديو مروع.. الأرض تنشق وتبتلع شاحنة ضخمة في ثوانٍ