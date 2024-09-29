واقعة غريبة.. رجل شرب حليبا في الهند فخرج الدم من جسده - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عاش يوتيوبر بريطاني شهير يدعى سام بيبر، مشكلة صحية غريبة، بعدما أقبل على تجربة طعام ومشروبات الشوارع في الهند.

ووفقا لموقع ذا إنديان إكسبريس، تناول الرجل مشروبا يشبه الحليب من أحد الأكشاك، فأدى إلى خروج الدم من جسده.

ونشر اليوتيوبر تجربته في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا: "شربت الحليب في أحد شوارع الهند وانتهى بي الأمر في المستشفى".

وأوضح أنه بعد تناول المشروب أصيب بمرض في جهازه الهضمي، وبدأ في التقيؤ بالدم، مع خروج دم أيضا أثناء قضاء حاجته.

والمشروب الذي تناوله اليوتيوبر يسمى "بهانج"، وهو مشروب يحتوي على مكونات من نبات القنب، إذ ظهر بيبر مستلقيا على سريره في مستشفى، وهو يبكي من شدة الألم.

كانت الممرضات من حوله ينظرن إليه، وقد تركن صمام القسطرة الخاص به مفتوح، ما سمح بتدفق الدم للخارج، لكنه صرخ قائلا: "كيف لا تعرفين إغلاق هذا؟! الأمر بسيط.. لا أريد أن أكون هنا! أستيقظ والدم يتدفق في كل مكان لأن أحدا لم يغلق صمام القسطرة! لا أشعر بأنكم تعرفون ما تفعلونه رغم كونه بسيط للغاية".

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