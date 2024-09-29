10 صور لمراسلة تتعرض لموقف غريب على الهواء مباشرة- هذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت مراسلة برازلية لموقف محرج وغير متوقع أثناء تغطيتها لحادث مأساوي، فبينما كانت تحاول تغطية حادث سير مروع، اقتحم شخص الكادر وأثار الفوضى.

وفقا لموقع "hindustantimes"، أثناء تغطية حادث سير مروع، فاجأ المغني البرازيلي "أم سي ليفينهو" مراسلة تلفزيونية بسلوك غير لائق.

فبينما كانت المراسلة البرازيلية "إيزابيلا كامبوس" تنقل تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة رياضيين من فريق كوريتيبا كروكوديلز إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم في بيراي، جنوب ريو دي جانيرو، ظهر المغني في الخلفية ورقص بشكل هستيري، متجاهلا تماما خطورة الموقف وحزن الضحايا وأسرهم.

أظهرت لقطات الفيديو المراسلة التي تعرضت لموقف محرج وغير متوقع وهي تحاول جاهدة متابعة تقريرها وسط هذا المشهد المؤسف، ورغم الإشارات الواضحة من طاقم التصوير له بالتوقف، واصل سلوكه الغريب.

هذا التصرف الغريب أثار موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم الشديد من هذا السلوك غير الإنساني، ووصفوه بأنه وقاسي وغير لائق تجاه الضحايا وأسرهم الحزينة.

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