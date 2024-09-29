الامارات | مصر: سوداني يسقط قتيلاً من الطابق الـ 10 بسبب شهامته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة عين شمس التابعة في القاهرة واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب سوداني يتحلى بالشهامة، عندما حاول مساعدة جارته التي استغاثت به، إلا أنه أثناء مساعدتها سقط من الطابق العاشر، ولقي حتفه على الفور.

وفي التفاصيل استغاثت سيدة مصرية بجارها الشاب السوداني لفتح باب منزلها بعد أن أغلقت باب شقتها وتركت المفتاح بالداخل دون قصد أثناء تواجد طفلها وحيدا بالمنزل.

وقامت السيدة بطلب المساعدة من الشاب الذي بادر بمساعدتها في الحال وعند محاولته الدخول لفتح الباب عن طريق الشرفة للوصول إلى الشقة، اختل توازنه وسقط من الطابق الـ 10.

وكشفت السيدة أنها مع صراخ ابنها المستمر استغاثت بجارها السوداني لفتح باب الشقة وأثناء محاولته الدخول من الشرفة اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر قائلة "كان شابا شهما حاول يساعدني".

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخص من الطابق العاشر بأحد العقارات السكنية، في شارع الزهراء بمنطقة عين شمس، مما أسفر عن وفاته.