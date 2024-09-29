دراسة: هرمون الاستروجين يحفز نمو سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في معهد ديوك للسرطان أن هرمون الاستروجين قد يؤدي يحفز نمو ورم الثدي.

وأوضح الباحثون أن هذا الهرمون قد يقلل من قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة الأورام وفعالية العلاجات المناعية المستخدمة لعلاج العديد من أنواع السرطان، وخاصة سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

يعتبر سرطان الثدي الثلاثي السلبي الشكل العدواني من هذه النوعية من الأورام.

ووجد الباحثون أن الأدوية المضادة للإستروجين عكست تأثيرات هرمون الاستروجين، ما أعاد فعالية العلاجات المناعية.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور دونالد ماكدونيل: "تحسن علاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي بشكل كبير مع ظهور العلاج المناعي".

وأضاف ماكدونيل: "إن تطوير طرق لزيادة النشاط المضاد للسرطان للعلاجات المناعية هو هدف أساسي لبحثنا". "لقد وجدنا هنا طريقة بسيطة لتعزيز فعالية العلاج المناعي لهذا النوع من سرطان الثدي، وشوهدت الفائدة حتى في أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك الورم الميلانيني وسرطان القولون".

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