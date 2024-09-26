الامارات | القرية العالمية تكشف عن باقتي "ميجا" الجديدتين: كل حزمة تضم باقة كبار الشخصيات "الذهبية" أو "الفضية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن طرح عرضها غير المسبوق للموسم 29 المُرتقَب والذي يقدّم للمرة الأولى على الإطلاق باقتيْ "ميجا" الجديدتين، وهي حزمة تضم كلّ منها باقة كبار الشخصيات "الذهبية" أو "الفضية" مع بطاقة الدخول السنوية "ألتميت بلاتينوم" إلى دبي باركس™ آند ريزورتس.

وتتيح أي من هاتين الباقتين دخولاً لا محدوداً إلى جميع المتنزهات الترفيهية التي تحتضنها دبي باركس™ آند ريزورتس، وتوفّر امتيازات كبار الشخصيات الخاصة بالقرية العالمية . ويتوفّر هذا العرض الجديد والقيّم للبيع العام بجانب الفئات الأربع الأخرى من باقات كبار الشخصيات، يوم السبت 28 سبتمبر اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني.

وتأتي الحزمة الجديدة، والتي تضم بطاقة الدخول السنوية "ألتميت بلاتينوم" ضمن كل باقة ميجا، في إطار تعاون استراتيجي مشترك بين دبي باركس™ آند ريزورتس والقرية العالمية لتقديم تجربة متميزة للضيوف عبر الوجهتيْن، حيث يمكن لضيوف القرية العالمية الاستمتاع وبكل سهولة بزيارة أكبر وجهة ترفيهية متعددة المنتزهات على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي تضم أربعة منتزهات، وهي "ريال مدريد ورلد" التي افتُتِحت حديثاً بالإضافة إلى منتزهات "موشنجيت™ دبي" و"ليجو لاند ®دبي" الترفيهية و"ليجو لاند ®المائية". وبجانب هذه البطاقة السنوية، تضم باقتا "ميجا" تذاكر لدخول "ذا جرين بلانيت دبي" و"روكسي سينما"، فضلاً عن خصومات حصرية على "فندق لابيتا" و"فندق ليجو لاند®". وستباع باقة "ميجا الذهبية" بسعر 4,745 درهماً في حين حُدِّدَ سعر باقة "ميجا الفضية" مقابل 3,245 درهماً.

كما سيحصل ضيوف القرية العالمية من حاملي جميع فئات باقات كبار الشخصيات للموسم الـ 29، على مجموعة من الامتيازات الخاصة التي تشمل الملصقات الخاصة بمواقف كبار الشخصيات، وتذاكر دخول كبار الشخصيات، فضلاً عن بطاقة الروائع الخاصة بكبار الشخصيات، والتي يمكن استخدامها للدخول إلى العديد من الوجهات، بما فيها منطقة الترفيه "نيون جالاكسي إكس – تشالنج زون".

وضمن المفاجآت العديدة التي ستكشف عنها القرية العالمية لضيوفها خلال موسمها الجديد الذي سينطلق يوم 16 أكتوبر 2024، سيحصل فائز واحد محظوظ على جائزة "التذكرة الذهبية"، وهي عبارة عن شيك بقيمة 29,000 درهم ستكون مخبأة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات.