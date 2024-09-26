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الامارات | الصين تهدي حيواني "باندا" إلى هونغ كونغ لتعزيز السياحة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 سبتمبر 2024

 أهدت بكين هونغ كونغ اثنين من حيوانات الباندا وصلا اليوم الخميس إلى المنطقة الإدارية الصينية وسط احتفالات مبهجة مع استقبال مسؤولي مطار المدينة الدولي لهما ببساط أحمر على المدرج وألعاب على شكل باندا.
والحيوانان هما ذكر وأنثى، آن آن وكي كي، ولدا في سيتشوان. ومن المفترض أن ترفع هذه الإضافة الجديدة العدد الإجمالي للباندا في المنطقة إلى ستة، وهو أعلى عدد يُسجل في تاريخها.
وطالب بعض المشرعين الحكومة بالانتفاع من وصول الباندا لتعزيز السياحة وإنشاء "اقتصاد الباندا" من خلال بناء عروض ترويجية وبنية تحتية ذات طابع خاص..
وقال مسؤولون إن الحيوانين (خمس سنوات) سيقيمان في متنزه أوشن بارك الترفيهي بالمدينة وسيبقيان بعيدا عن الجمهور حتى ديسمبر كانون الأول لمنحهما وقتا كافيا للتكيف مع موطنهما الجديد.
وقال جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ إن حيواني الباندا سيطلق عليهما قريبا اسمان جديدان عبر مسابقة عامة تنظمها الحكومة.
ويجهَز عمال المتنزه حظيرة واسعة للوافدين الجديدين مزودة بأوراق الخيزران المزروعة في مقاطعة قوانغدونغ.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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