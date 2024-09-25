هذا ما يحدث لكليتك وكبدك عند تناول كوبين من الشاي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي، هذا المشروب الدافئ يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، ولكن هل تعلم أن ما تأثير استهلاك كوبين يوميا منه على صحة كليتيك وكبدك؟

الشاي والكلى



الكافيين يؤدي دورا إيجابيا، فهو يعمل كمدر للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائدة وتقليل الضغط على الكلىـ، بالإضافة إلى ذلك، يعمل على تحسين معدل الترشيح الكبيبي، وهي وظيفة أساسية للكلى، وفقا لموقعي "health" و"eatingwell".

لكن، الإفراط يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة، فاستهلاك كميات كبيرة من الكافيين "أكثر من كوبين" يسبب الأرق، القلق، وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل تؤثر سلبا على صحة الكلى، لذلك، ينصح بتناول الشاي باعتدال، وعدم تجاوز الكمية الموصى بها يوميا.

الشاي والكبد



يحتوي هذا المشروب على مركبات نباتية قوية تسمى الكاتيكين، والتي تؤدي دورا مهما في حماية الكبد، وتقليل الضرر الناتج عن المواد السامة التي تصل إلى الكبد، وتحسين وظائفها الأنزيمية.

فوائد أخرى للشاي لا حصر لها



بالإضافة إلى فوائده على الكلى والكبد، يرتبط استهلاكه بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، منها:

خفض ضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

تقوية المناعة.

الوقاية من السكتة الدماغية.

ترطيب الجسم.



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