فيديو مروع.. الأرض تنشق وتبتلع شاحنة ضخمة في ثوانٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وثق مقطع فيديو لحظة ابتلاع الأرض لشاحنة ضخمة في غضون 10 ثوانٍ في مدينة بوني بجنوب شرقي مومباي، الهند.

وتظهر لقطات من كاميرات المراقبة كيف كانت الشاحنة الثقيلة تتقدم ببطء إلى الأمام لكنها توقفت فجأة عندما انفتحت حفرة أسفل العجلات الخلفية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وبعد ذلك بدأ الجزء الخلفي من الشاحنة ينزلق بشكل أعمق داخل الحفرة.

ولحسن الحظ تمكن سائق الشاحنة من القفز منها قبل أن تسقط في الحفرة ونجأ بأعجوبة من الموت.

ووفقا للتقارير، قد أُرسلت الشاحنة إلى مكان الحادث لإصلاح أنابيب الصرف الصحي بالقرب من أحد الفنادق.

كما ابتلعت الحفرة دراجتين ناريتين متوقفتين، ولحسن الحظ لم يصب سائق الشاحنة ولا الدراجتين أي أذى.

وتم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وتم سحب السيارة من الحفرة بعد ساعات.

وقال الدكتور راجندرا بوسال مسؤول في بلدية بوني: "كان هناك بئر قديم وقد تم تغطيته الآن بألواح من الحجر الجيري، وبسبب ثقل وزن شاحنة الصرف الصحي فقد وقع هذا الحادث، ولكن تم إزالتها وسيتم إجراء تحقيق".



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