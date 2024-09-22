كسل وتسمم وهمي وزلازل قادمة.. خبيرة فلك تفجر 10 مفاجآت صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - في ظل الأحداث الفلكية المثيرة، تتوالى التحذيرات من تأثيرات كوكبية غير عادية قد تؤثر على حياتنا اليومية، فما الذي ينتظرنا في الأيام المقبلة؟

قالت خبيرة علم الفلك، رحاب منيعم، إنّ الشمس في حالة معارضة مع كوكب نبتون، مما سيستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت "منيعم" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أنّ هذا الوضع قد يؤدي إلى بعض الضبابية والمشاكل في الرؤية، مما يزيد من احتمالية التعرض لحالات تسمم، قد تكون ناتجة عن أوهام جماعية أو إيحاءات، مؤكدة أنها ليس لها علاقة بالوضع الصحي في أسوان.

وأكدت أن الأشخاص وخاصة من ينتمون للأبراج النارية والترابية، قد يشعرون بكسل وإجهاد خلال هذه الفترة، محذرة من التشخيصات الخاطئة أو الأدوية التي قد تكون لها آثار سلبية.

ومن جهة أخرى، قالت خبيرة علم الفلك، إنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المياه أو السباكة اكتشاف وحل مشاكلهم بسهولة أكبر في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ الحدس سيكون مرتفعًا، مما يمكن البعض من توقع أحداث معينة.

أما بالنسبة للقمر الذي يتواجد في برج الثور، فهو يدعو الجميع إلى الحذر من أي مصدر للغاز، إذ تزداد احتمالية التعرض للاختناق، كما يمكن أن يشير هذا الوضع إلى احتمال ظهور نتائج في مجال اكتشافات الغاز أو البترول في بعض الدول، إضافة إلى تغييرات مفاجئة في أسعار العملات والمعادن، بحسب "منيعم".

وفي نهاية حديثها، أكدت خبيرة علم الفلك، أنّ هناك احتمالًا لزيادة النشاط الزلزالي في العالم، مما قد يؤدي إلى تعرض بعض الأبنية للهدم، كما يُتوقع وجود تحويلات مالية مفاجئة لبعض الأفراد وردود على طلبات العمل.

اقرأ أيضا:

مربية أطفال تقتل طفلين بطريقة مأساوية وهذا ما حدث

موجودة في منزلك.. 7 أشياء تسبب الطاقة السلبية تخلص منها فوراً

يتناوله كثيرون.. احذر هذا المشروب يدمر الكبد والبنكرياس

يدمر معدتك ويصيبك بالسكري.. تحذير من طعام عدو صحتك الأول

استعدوا للأسوأ.. 3 أبراج ستواجه أزمات مالية قبل نهاية سبتمبر