صدمة.. لن تتوقع ما وجدته امرأة في حديقة منزلها - 10 صور تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، عثرت الشرطة على جثة طفل مدفونة في حديقة منزل بمدينة روز هيل بولاية كانساس الأمريكية.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجثة كانت مدفونة لفترة طويلة، ربما لعدة سنوات، وفقا لموقع "ksn".

بدأت القصة عندما تلقت الشرطة بلاغا حول وجود شخص متوفي بطريقة مأساوية.

وبعد ساعات من البحث الدقيق، عثرت الشرطة على جثة الطفل مدفونة في حديقة منزل قريب.

وتشير حالة تحلل الجثة إلى أنها ربما كانت مدفونة منذ فترة طويلة.

وأشار رئيس شرطة روز هيل، تايلور بارلييه، أن الشرطة تتعامل مع القضية على أنها جريمة قتل، وأن لديها قائمة بالمشتبه بهم المحتملين.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، وأن تحديد هوية الضحية والظروف المحيطة بوفاته سيتطلب مزيدا من الوقت.

أثار هذا الاكتشاف صدمة كبيرة بين الجيران الذين يعيشون بالقرب من المنزل حيث تم العثور على الجثة، وصفوا الحي بأنه هادئ وآمن، وأعربوا عن صدمتهم من وقوع مثل هذه الجريمة المروعة.

وقالت جيني مور صاحبة المنزل، "يعرف الجميع بعضهم البعض، ويساعد الجميع بعضهم البعض، لذا فمن المزعج للغاية أن يحدث شيء مثل هذا بالقرب من المنزل".

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