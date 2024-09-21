تخلخل الأسنان.. إليك أسبابه وطرق الوقاية والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - تُعتبر مشكلة تخلخل الأسنان من المشكلات الشائعة التي تؤثر على العديد من الأشخاص في مختلف الأعمار، قد يتسبب هذا التخلخل في الشعور بعدم الراحة وصعوبة في المضغ، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى فقدان الأسنان.

أسباب تخلخل الأسنان وفق "ويب ميد،" فيست" المعني بالصحة:

أمراض اللثة: تعتبر أمراض اللثة مثل التهاب اللثة وتسوس الجذور من الأسباب الرئيسية لتخلخل الأسنان، حيث تؤدي إلى تدمير الأنسجة الداعمة للأسنان.

الاضطرابات الهيكلية للفك: قد تؤدي بعض الحالات الطبية مثل هشاشة العظام أو أورام الفك إلى ضعف العظام الداعمة للأسنان وتسبب تخلخلها.

الإصابة: قد تؤدي الصدمات أو الحوادث إلى إصابة الأسنان واللثة وتسبب تخلخلها.

العادات السيئة: مثل قضم الأظافر أو فتح العبوات بالأسنان، قد تساهم في تخلخل الأسنان.

التقدم في العمر: مع تقدم العمر، تضعف العظام والدعم حول الأسنان، مما يزيد من خطر التخلخل.

الأمراض المزمنة: بعض الأمراض مثل السكري والتهاب المفاصل الروماتويدي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة وتخلخل الأسنان.

الأدوية: بعض الأدوية مثل أدوية السرطان والكورتيكوستيرويدات قد تسبب جفاف الفم وتغيرات في اللثة، مما يزيد من خطر تخلخل الأسنان.

أعراض تخلخل الأسنان:

تحرك الأسنان: الشعور بسهولة تحرك الأسنان عند الضغط عليها.

نزيف اللثة: ظهور نزيف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط.

تغير في طريقة الإطباق: الشعور بعدم توافق الأسنان العلوية والسفلية.

ألم وتورم في اللثة: ظهور ألم وتورم في منطقة اللثة حول الأسنان المتخلخلة.

رائحة الفم الكريهة: بسبب تراكم البكتيريا في المناطق المتضررة.

طرق الوقاية

· النظافة الفموية الجيدة

· زيارة طبيب الأسنان بانتظام

· العلاج المبكر لأمراض اللثة

· التغذية الصحية

· التوقف عن العادات السيئة: مثل التدخين وقضم الأظافر.

كما تقول الطبيبة وأخصائية تقويم الأسنان الروسية، ماريا ميخائلوفا:"تخلخل الأسنان عرض بالغ الخطورة، ويجب مراقبته ومعالجة أسبابه. عندما تبدأ أسنان الشخص البالغ بالتخلخل يجب عليه مراجعة طبيب الأسنان على الفور".

وأضافت الطبيبة إلى أن تخلخل الأسنان قد يحصل نتيجة أمراض أو التهابات تصيب اللثة أحيانا، وتؤثر على الأنسجة التي تثبت السن، وقد تتفاقم هذه الالتهابات نتيجة التعرض لنوبات التحسس في بعض الأحيان.