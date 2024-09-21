توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024

مهنياً: الجو العام جيد مع وجود كوكب الحظ الاكبر المشتري في برج الجوزاء ومع وجود الشمس عطارد في برج الميزان الهوائي الصديق البداية ستكون ضاغطة مع وجود القمر في الثور يوم السبت ومع وجود والزهرة في العقرب ما يجعلك تشكو من بعض التاخير في الانطلاق هذا الاسبوع فتعاني تراجعا في المعنويات تتحسن الاوضاع لحظة وصول القمر الى الجوزاء بين الاحد والثلاثاء الذي يشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس من الميزان في بيت الصداقات والعلاقات العامة

عاطفيا: قد تظهر قضايا عائلية طارئة بسبب وجود الزهرة في مواجهة برجك من العقرب الذي يسبب لك حالة من الركود وعلاقات شخصية متوترة وحوارات جافة وقاسية وبعض النزاعات في حياتك العائلية وتطرف في المواقف وبلبلة وعصبية وواقع مشحون بالمتاعب والتوتّر للعازب حاذر اتخاذ أي خطوة حاسمة وسلبية،قد تندم على أي قرار أو خيار لاحقًا