توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024

مهنياً: شهر شمسي جديد مميز حافل بالمستجدات انشالله الكل يقدر يستفيد منها مع انتقال الزهرة الى برجك التي تحمل اخبار طيبة استبشر بالخير الزهرة في بيتك دواء حقيقي لك تشكل مثلثات مع زحل ونبتون ومثلث اخر مع المريخ في السرطان انت اكثر المستفيدين في العالم من هذه التاثيرات انت الاكثر حظا داعمة جدا للشهرة للثقة بالنفس تكون زعيم الابراج في الحب في عودة العلاقات الكل يحبك ويطالب بحضورك ايضا

عاطفياً: تفرح بالتطورات السعيدة التي تعيد الثقة الى عواطفك والى العلاقة مع وجود كوكب الزهرة في برجك فتنشط الزيارات الاجتماعيات والزيارات الترفيهية فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربّما بحب وارتباط، وسيكون الجو أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليوميّة للعازب, اسبوع مناسب جدا للتقدم بالعلاقة نحو الاستقرار والثبات