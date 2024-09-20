احذر- 3 علامات تكشف إصابتك بمتلازمة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - لا بد أن تكون على دراية بأعراض متلازمة التمثيل الغذائي، للذهاب إلى الطبيب فور ظهورها، لأن التهاون معها قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات وخيمة.

نستعرض في التقرير التالي، علامات متلازمة التمثيل الغذائي، وفقًا لموقع "EatingWell".

اقرأ أيضًا:

لزيادة التمثيل العذائي- 7 عادات خاطئة لا تفعلها

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي؟

مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وداء السكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير الكحولي ومشاكل الكلى.

قد يهمك:

أمراض التمثيل الغذائي- كيف تكتشفين إصابة طفلِك بها؟

عوامل خطر متلازمة التمثيل الغذائي

إذا كان لديك ثلاثة على الأقل من العوامل التالية، فأنت معرض للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي:

- زيادة الوزن في منطقة البطن.

- ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم.

- انخفاض الكوليسترول الجيد بالدم.

- ارتفاع سكر الدم.

- ارتفاع ضغط الدم.

علامات خفية لمتلازمة التمثيل الغذائي

عادةً ما تحدث الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بصورة صامتة، ولكن هناك علامات خفية قد تدل على الإصابة بها، وتشمل:

1- التعب طوال الوقت

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الشعور بالتعب طوال الوقت قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، ويرجع السبب إلى مقاومة الإنسولين والسمنة.

قد يهمك أيضًا:

لمرضى السكري- 4 أدوية لعلاج مقاومة الأنسولين

2- عدم وضوح الرؤية

اضطراب مستويات سكر الدم وارتفاع ضغط الدم الناتجان عن متلازمة التمثيل الغذائي يؤثران سلبًا على العين، حيث يتسببان في عدم وضوح الرؤية.

اقرأ أيضًا:

أعراض في العين- 6 علامات تستدعي زيارة الطبيب

3- العطش باستمرار وكثرة التبول

ارتفاع مستويات سكر الدم الناجم عن متلازمة التمثيل الغذائي يتسبب في زيادة الشعور بالعطش، بالإضافة إلى المعاناة من كثرة النبول.

قد يهمك:

دواء رانيتيدين- دواعي الاستعمال والجرعة والآثار الجانبية