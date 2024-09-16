ينظف الكبد.. مشروب "خارق" يطرد السموم من جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد هو العضو المسؤول عن تنقية الدم وتصفية السموم من الجسم، مع مرور الوقت، تتراكم السموم والشوائب بداخله، ما يؤثر على صحة الإنسان.

وفقا لموقعي "medicinenet" و"india" إليكم مشروب طبيعي فعال يمكنه المساعدة في تنظيف الكبد وتعزيز وظائفه الحيوية بشكل طبيعي، وهو "عصير الجزر".

مضادات الأكسدة القوية

يحتوي الجزر على كمية كبيرة من البيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يضر بخلايا الكبد، والوقاية من الالتهابات التي تؤدي إلى تلف الكبد.

تعزيز وظائف الكبد

تُسهم الفيتامينات الموجودة به، مثل فيتامينات A و C و K، في تعزيز قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم، وتحسين عملية إنتاج الصفراء، وهي مادة مهمة لهضم الدهون.

تقليل تراكم الدهون في الكبد

يؤدي مضادة الأكسدة "البيتا كاروتين" الموجودة في هذا العصير دورا حيويا في تقليل تراكم الدهون في الكبد.

فوائد أخرى لعصير الجزر:

الوقاية من السرطان.

ترطيب الجسم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

الحماية من السكتة الدماغية.

دعم صحة العين.

تقوية المناعة.

خفض نسبة السكر في الدم.

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