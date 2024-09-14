توقعات مولود برج "الثور" من السبت 14 أيلول إلى الجمعة 20 أيلول 2024

مهنياً: منقول لمولد الثور بالرغم من الاجواء الايجابية مع تواجد الكواكب في مواقع داعمة الشمس في

العذراء

بلوتون في

الجدي

الزهرة

في

الميزان

والقمر يوم

السبت

في

الجدي

حاول ان تسيطر على نقطة الضعف عندك هي فقط المخازف والهواجس والتردد ممكن ان تؤثر عليك سلبا باختصار حاول ان توظف طاقاتك ومزاياك في المجالات المناسبة واثقا من نفسك حتى تكون على شاطئ الامان ينتقل القمر الى برج

الدلو

يومي الاحد والاثنين الى مواجهة برجك

عاطفياً: تجد

السلام

والانسجام في حياتك العاطفية والشخصية فقد تعلمك التجارب الكثير من الدروس في السعادة والامان تحت تاثير كوكب

الزهرة

في

الميزان

فتشرق حياتك الشخصية ببريق خاص وتنعم بأسبوع

استثنائي

الذي

يغيّر حياة احد الاولاد الى الافضل نجاح خطوبة او زواج اوعمل جديد للعازب, تخيّم الرومانسية على علاقتك مع الحبيب قد تفكر جديا بالارتباط الف مبروك