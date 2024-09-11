رجل يعيش مع جثة والدته 10 سنوات دون أن يعرف.. تفاصيل القصة الصادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، عثر موظفو شركة تنظيف على جثة متحللة لوالدة صاحب المنزل التي كانت مفقودة منذ 10 سنوات، أثناء تنظيفهم البيت المليء بالقمامة، وفقًا لموقع "Must Share News".

وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "BIGLOBE"، استأجر رجل في العشرينيات من عمره شركة تنظيف لتنظيم منزل عائلته استعدادًا لبيعه، كان يعيش في المنزل أربعة من أفراد الأسرة، هو وشقيقته الكبرى ووالديه، وفي النهاية، انتقلت شقيقته للعيش في مكان آخر، وتوفي والده قبل عامين ونصف.

وذكر صاحب المنزل أن والدته اختفت منذ حوالي 10 سنوات، ولم يرها منذ ذلك الحين، وبعد تنظيف الغرفتين، انتقل الموظفون إلى الغرفة التي كانت تخص الأم المفقودة.

وأوضح الشاب أن الغرفة لم تُفتح منذ 10 سنوات وكانت مليئة بنفايات الطعام والصحف والملابس، مما جعل الدخول إليها مستحيلًا.

ومع ذلك، عندما بدأ الموظفون في إزالة الفوضى، لاحظوا شيئًا غير عادي، حيث عثروا على ما يشبه العظام البشرية مغطاة ببطانية، مما جعلهم يتراجعون في حالة من الصدمة.

في البداية، كان الموظفون الآخرون متشككين بشأن ما شاهده زميلهم، ولكن عند رفع الغطاء للتحقق، قرروا أن الوضع مريب وغادروا الغرفة سريعًا.

سأل أحد الموظفين صاحب المنزل عما إذا كان قد رأى العظام، مما دفع الرجل إلى الدخول وإلقاء نظرة، وعندما رأى البقايا، بدا متجمدًا من الصدمة، وعلق أحد أعضاء الفريق قائلاً إن العظام كانت رائحتها "تشبه قليلاً رائحة الزيت"، ملمحًا إلى أنها قد تكون بالفعل بقايا بشرية.

وظهرت على الرجل علامات الارتباك، وكشف أنه قبل نحو عقد من الزمان أبلغ والده عن اختفاء والدته، وأنه كان يعيش في المنزل معتقدًا أنها لم تعد موجودة.

وأوضح أن العلاقة بين والديه كانت متوترة وأن والدته كانت تقضي معظم وقتها داخل الغرفة، ولم يكن بين الزوجين الكثير من التواصل رغم أنهما يعيشان معًا.

وعندما اختفت والدته في عام 2013، فتشت الشرطة المنزل وخلصت إلى أنها لم تكن هناك، فافترضوا أنها غادرت من تلقاء نفسها.

ومع ذلك، بما أن العظام كانت ملفوفة ببطانية، فقد تكهن موظفو التنظيف بأن والد صاحب المنزل ربما كان على علم بوفاة الأم.

بعد اكتشاف الأمر، أوقفت شركة التنظيف عملها، واتصلت بالشرطة التي وصلت إلى المنزل سريعًا، وجاري التحقيق في سبب وفاة الأم.

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