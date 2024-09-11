فيل يسرق هاتف زائر في حديقة حيوان.. لن تصدق ماذا فعل بعدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، سرق فيل في حديقة حيوان بماليزيا، هاتف أحد الزوار باستخدام خرطومه.

وبحسب ما ذكره موقع "Must Share News"، رمى الفيل الهاتف على الأرض وسحقه بقدمه أمام صاحب الهاتف، وحاول حراس الحديقة التدخل، لكنهم استعادوا فقط بقايا الهاتف المكسور وسلموها لصاحب الهاتف.

وأوضح صديق الزائر الذي كان برفقته أن وجود حراس الحديقة لم يمنع الحادث، إذ وقع بشكل مفاجئ وسريع، وعند استعادة الهاتف، لم تظهر عليه أي علامات صالحة، وكان مدمرًا بالكامل، مما اضطر صاحب الهاتف لشراء جهاز جديد.

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