لن تتوقع.. نوع طعام يمكن أن يخفض معدل الوفيات بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يمكن أن يؤدي تناول الفلفل الحار إلى خفض معدل الوفاة المبكرة لشخص ما وتحسين صحة القلب، وفقا لاستشاري أمراض القلب.

وقال الدكتور أميت باكاي إن إحدى الدراسات وجدت أن تناول الفلفل الأحمر الحار يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب عن طريق تحسين تدفق الدم، بحسب إكسبريس.

وقال لمجلة بلاتينيوم: «لقد وجدت دراسة حديثة أن تناول الفلفل الحار يمكن أن يكون مفيدًا لقلبك، يحتوي على مادة الكابسيسين التي تعمل على مستقبلات في الجسم لتحسين تدفق الدم".

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفلفل الأحمر الحار انخفض لديهم معدل الوفاة المبكرة بنسبة 12-13%.

الفلفل الأحمر الحار ليس هو الطعام الوحيد الذي أوصى به الأطباء وخبراء الصحة الآخرون للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أوصى خبير الشاي الدكتور تيم بوند بالشاي الأسود. وقال لصحيفة Express: "اتضح أن الاستمتاع بفنجان من الشاي الأسود العادي له فوائد للقلب وضغط الدم بفضل مركب غير معروف ولكنه قوي يسمى thearubigins".

وتأتي هذه الأخبار في وقت حرج، بالنظر إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية المخيفة بشأن أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تسببت في ثلث الوفيات على مستوى العالم في عام 2019، مما يجعلها السبب الرئيسي للوفاة في العالم.

وأضاف الدكتور بوند: “إن فوائدها الصحية تأتي من عمل الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب، واسترخاء العضلات الملساء، وتوسيع الشرايين.

بالإضافة إلى مساعدة القلب، يُعتقد أيضًا أن الشاي يساعد المعدة أيضًا، حيث قام طبيب الجهاز الهضمي الدكتور سوراب سيثي باستخدام TikTok لكشف فوائد الشاي الأخضر.

وقال إنه "اختيار ممتاز" لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الكاتيكينات التي يمكن أن تساعد الكبد والأمعاء.

وأوصى الدكتور سيثي أيضًا بالقهوة لأنها تحتوي على مضادات أكسدة متعددة وقد ثبت أنها تعزز صحة الكبد عن طريق إدارة أمراض الكبد الدهنية وتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد أيضًا.

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