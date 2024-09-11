3 علامات على الفم تنذر بتليف الكبد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يقول سعيد شلبي، استشاري الكبد، إنه على الرغم من أن أعراض تليف الكبد غالبًا ما تكون غير واضحة في المراحل المبكرة، إلا أن بعض التغيرات الطفيفة في الجسم، مثل تلك التي تظهر في الفم، قد تشير إلى وجود مشكلة كامنة.

وأوضح "شلبي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" ثلاث علامات شائعة على الفم يمكن أن تكون مرتبطة بتليف الكبد:

1. جفاف الفم المستمر

يكون جفاف الفم المستمر علامة على وجود مشكلة في الغدد اللعابية، والتي يمكن أن تتأثر بتليف الكبد، وهذا الجفاف قد يكون ناتجًا عن أسباب أخرى أيضًا، مثل الجفاف، بعض الأدوية، أو مشاكل الغدد الصماء.

2. تغيرات في اللون

قد يلاحظ المصابون بتليف الكبد اصفرارًا في الجلد واصفرار العينين (اليرقان)، ويمكن أن يمتد هذا اليرقان أيضًا إلى الفم، مما يجعل اللثة واللسان يبدوان مصفرين، وقد تظهر أيضًا بقع بيضاء على اللسان، وهي حالة تسمى "البهاق الفموي"، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض الكبد.

3. قروح الفم المتكررة

قد يعاني المصابون بتليف الكبد من قروح فم متكررة وصعبة الشفاء، وذلك بسبب ضعف الجهاز المناعي وتراكم السموم في الجسم، ويمكن أن تكون قروح الفم ناتجة عن العديد من الأسباب الأخرى، مثل نقص الفيتامينات، العدوى الفطرية، أو الحساسية تجاه بعض الأطعمة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض أو لديك أي مخاوف بشأن صحتك، فمن المهم استشارة الطبيب، وسيقوم الطبيب بإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص حالتك وتحديد العلاج المناسب.

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