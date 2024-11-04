وظائف إدارية شاغرة في معهد الطاقة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن معهد الطاقة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد الطاقة

وبيّنت إدارة معهد الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مسؤول العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون، المالية، سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير العقود والمشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة معهد الطاقة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)