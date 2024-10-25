وظائف شاغرة لدى مجموعة دله البركة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة دله البركة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى عدد من الشركات التابعة لها في كل من جدة، والدوادمي، والرياض.

تفاصيل وظائف دله البركة

وبيّنت مجموعة دله البركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة دله البركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)