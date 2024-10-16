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شكرا لقرائتكم وظائف صحية وإدارية لدى جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر وظائف صحية وإدارية للتعاقد على برنامج التشغيل الذاتي حسب المسميات والشروط التالية:
تفاصيل الوظائف الشاغرة:
– تقني إداري – مشتريات
– فني تعقيم
– ممرضة
– صيدلي
– استشاري طب باطني عام
– أخصائي صحة بيئية
– أخصائي تخاطب
– أخصائي علاج طبيعي
– أخصائي طب نفسي
– أخصائي عناية مركزة
– أخصائي جراحة عامة
– أخصائي عيون
– أخصائي أنف وأذن وحنجرة
– أخصائي طب باطني عام
– أخصائي قلب
– مخطط صيانة
– مهندس كهربائي
– مهندس ميكانيكيا
– مهندس صيانة أنظمة الإنذار والحريق
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التخصصات:
– إدارة المواد
– إدارة صحية
– إدارة المستشفيات
– المعلومات الصحية
– الخدمات الطبية
– الصحة البيئية
– علوم التعقيم
– علوم الأشعة
– علوم التمريض
– الوبائيات
– الطب النفسي
– الجراحة العامة
– الطب الباطني
– الهندسة
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الإلكترونية
– أو مايعادلهم
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
– وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية).
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
– أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.