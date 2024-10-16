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وظائف صحية وإدارية لدى ⁧‫جامعة الملك خالد

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شكرا لقرائتكم وظائف صحية وإدارية لدى ⁧‫جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر وظائف صحية وإدارية للتعاقد على برنامج التشغيل الذاتي حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– تقني إداري – مشتريات
– فني تعقيم
– ممرضة
– ⁠صيدلي
– ⁠استشاري طب باطني عام
– ⁠أخصائي صحة بيئية
– ⁠أخصائي تخاطب
– ⁠أخصائي علاج طبيعي
– ⁠أخصائي طب نفسي
– ⁠أخصائي عناية مركزة
– ⁠أخصائي جراحة عامة
– ⁠أخصائي عيون
– ⁠أخصائي أنف وأذن وحنجرة
– ⁠أخصائي طب باطني عام
– ⁠أخصائي قلب
– ⁠مخطط صيانة
– ⁠مهندس كهربائي
– ⁠مهندس ميكانيكيا
– ⁠مهندس صيانة أنظمة الإنذار والحريق

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التخصصات:

– إدارة المواد
– ⁠إدارة صحية
– ⁠إدارة المستشفيات
– ⁠المعلومات الصحية
– ⁠الخدمات الطبية
– ⁠الصحة البيئية
– ⁠علوم التعقيم
– ⁠علوم الأشعة
– ⁠علوم التمريض
– ⁠الوبائيات
– ⁠الطب النفسي
– ⁠الجراحة العامة
– ⁠الطب الباطني
– ⁠الهندسة
– ⁠الهندسة الميكانيكية
– ⁠الهندسة الكهربائية
– ⁠الهندسة الإلكترونية
– ⁠أو مايعادلهم

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
– وجود شهادة التصنيف من الهيئة للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية).
– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
– أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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