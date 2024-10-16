شكرا لقرائتكم وظائف صحية وإدارية لدى ⁧‫جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في المدينة الطبية عن توفر وظائف صحية وإدارية للتعاقد على برنامج التشغيل الذاتي حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– تقني إداري – مشتريات

– فني تعقيم

– ممرضة

– ⁠صيدلي

– ⁠استشاري طب باطني عام

– ⁠أخصائي صحة بيئية

– ⁠أخصائي تخاطب

– ⁠أخصائي علاج طبيعي

– ⁠أخصائي طب نفسي

– ⁠أخصائي عناية مركزة

– ⁠أخصائي جراحة عامة

– ⁠أخصائي عيون

– ⁠أخصائي أنف وأذن وحنجرة

– ⁠أخصائي طب باطني عام

– ⁠أخصائي قلب

– ⁠مخطط صيانة

– ⁠مهندس كهربائي

– ⁠مهندس ميكانيكيا

– ⁠مهندس صيانة أنظمة الإنذار والحريق

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التخصصات:

– إدارة المواد

– ⁠إدارة صحية

– ⁠إدارة المستشفيات

– ⁠المعلومات الصحية

– ⁠الخدمات الطبية

– ⁠الصحة البيئية

– ⁠علوم التعقيم

– ⁠علوم الأشعة

– ⁠علوم التمريض

– ⁠الوبائيات

– ⁠الطب النفسي

– ⁠الجراحة العامة

– ⁠الطب الباطني

– ⁠الهندسة

– ⁠الهندسة الميكانيكية

– ⁠الهندسة الكهربائية

– ⁠الهندسة الإلكترونية

– ⁠أو مايعادلهم

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

– وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية).

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

– أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.

– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.

– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.