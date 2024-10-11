اليابان | من اليابان إلى العالم: أوينو تشيزوكو أيقونة النسوية التي ألهمت النساء حول العالم

برزت أوينو تشيزوكو، النسوية والرائدة في مجال دراسات المرأة، كإحدى أبرز الشخصيات المؤثرة لعام 2024 وفقًا لتصنيف مجلة ”تايم“. على مر السنين، استعرضت تشيزوكو تطورها كباحثة وناشطة، حيث قدمت إسهامات كبيرة في دراسة وتحليل أوضاع المرأة في اليابان. ومن خلال تقييمها لنجاحات وإخفاقات الحركة النسائية، ألقت الضوء على التحديات التي واجهتها النساء على مر العصور، ولم تتوقف عند ذلك، بل وجهت نداءً لجيل الشباب لمواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة الحقيقية.

تُعد أوينو تشيزوكو إحدى الشخصيات الرائدة في مجال الدراسات النسائية والجنسانية في اليابان، وقد قدمت إسهامات بارزة لأكثر من 40 عامًا في هذا المجال. كأستاذة جامعية وكاتبة مؤثرة، أصبحت صوتًا رئيسيًا في النقاشات حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في اليابان، مع تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية التي تواجه النساء.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت شهرتها دوليًا، لا سيما في الصين، حيث اكتسبت عددًا كبيرًا من المتابعين المهتمين بأفكارها وآرائها حول النسوية والجنسانية. بفضل تأثيرها الأكاديمي والثقافي الواسع، أصبحت نجمة دولية ورمزًا للاهتمام المتزايد بالقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مختلف البلدان.



أوينو تشيزوكو تلقي خطابًا في حفل التخرج بجامعة طوكيو في أبريل 2019 (© كيودو)



ترجمات صينية لكتب أوينو تشيزوكو في إحدى المكتبات في بكين في فبراير 2024. (© كيودو)

شهدت أوينو تشيزوكو اهتمامًا واسعًا في الصين بعد خطابها الجريء الذي ألقته في حفل تخرج جامعة طوكيو عام 2019. خلال هذا الخطاب، ابتعدت عن الأسلوب التقليدي، ووجهت تحديًا مباشرًا إلى الطلاب، مطالبة إياهم بالاعتراف بمكانتهم المتميزة، ومواجهة التمييز بين الجنسين والظلم في الأوساط الأكاديمية والمجتمع. كما حثتهم على استخدام امتيازاتهم لمساعدة الآخرين الأقل حظًا. انتشر مقطع الفيديو المترجم للخطاب بشكل واسع في الصين، مما أدى إلى زيادة الطلب على أعمالها. وسرعان ما تصدرت ترجمات كتبها، التي تجاوزت 20 كتابًا، قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في الصين. لقد كانت أفكارها حول النسوية والعدالة الاجتماعية مصدر إلهام لملايين النساء الصينيات، خاصة في مواجهة الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالزواج وإنجاب الأطفال.

في إطار هذا التأثير، اختيرت أوينو كواحدة من ”أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2024“ من قبل مجلة تايم الأمريكية، حيث كتبت ليتا هونغ فينشر أن أوينو أصبحت ”قدوة لملايين النساء الصينيات“ اللواتي يتمردن بهدوء ضد التوقعات الاجتماعية التي تحاول فرض نمط حياة تقليدي عليهن.

تجنب فخ الزواج

عندما سألنا أوينو تشيزوكو عن سبب رفضها للزواج والحياة الأسرية، كشفت أنها نشأت في منزل يضم ثلاثة أجيال في منطقة هوكوريكو. ووصفت والدها بأنه كان زوجًا متسلطًا ومدللًا من قبل والدته إلى حد كبير. ورغم أنه كان يدللها أيضًا، إلا أن أوينو لاحظت أن هذا النوع من الدلال كان في حد ذاته شكلًا من التمييز.

أوضحت أن والدها كان لديه توقعات عالية لأبنائه الذكور فيما يتعلق بالتعليم والمهن، لكنه لم يكن لديه أي توقعات أو طموحات تخص مستقبل ابنته. قالت ”بالنسبة له، كنت مجرد حيوان أليف محبوب“، في إشارة إلى المعاملة التي واجهتها والتي لم تكن قائمة على توقعات جادة لمستقبلها كفرد مستقل أو مساهم في المجتمع



(© Nippon.com)

عندما تحدثت أوينو تيزوكو عن زواج والديها، أوضحت أن زواجهم كان قائمًا على الحب، لكن والدتها كانت تلوم نفسها لاحقًا على اختيارها لزوجها. في مرحلة المراهقة، تأملت أوينو في حياة والدتها وأخبرتها بصراحة: ”يا أمي، حتى لو تزوجت من شخص آخر، فستظلين غير سعيدة“. بالنسبة لأوينو، كانت التعاسة في الزواج أمرًا مرتبطًا بجذور البنية الذكورية للمجتمع، وليس مجرد اختيار سيء للشريك. من هذا المنطلق، أدركت أن الزواج في حد ذاته يمكن أن يكون فخًا يقيد النساء، بغض النظر عن الشريك المختار. ولذلك، قررت تجنب الزواج تمامًا والعيش حياة مستقلة.

في عام 1967، التحقت أوينو بكلية الآداب في جامعة كيوتو وتخصصت في علم الاجتماع. وجاء التحاقها بالتزامن مع بدء حركة الاحتجاج الطلابية التي اجتاحت اليابان. شاركت أوينو في مظاهرات مناهضة لحرب فيتنام، وفي السيطرة على مباني الجامعة، مما يشير إلى اندماجها في القضايا الاجتماعية والسياسية منذ سنوات دراستها الأولى.

لكن على الرغم من طموحاتها، شعرت أوينو في النهاية بخيبة أمل عميقة بسبب الأدوار والتحيزات التقليدية المبنية على الجنس التي ظلت راسخة بقوة ”خلف الحواجز“. عكست قائلة: ”كان الرجال في جيلي، جيل ما بعد الحرب، ليبراليين في عقولهم، ولكنهم كانوا غارقين في الفكر الذكوري حتى النخاع“. أضافت: ”لا أستطيع أن أخبركم بعدد الذكريات المريرة التي ما زلت أحتفظ بها عن الأشياء التي قالوها وفعلوها بي في ذلك الوقت“.

تتضح من خلال هذه الكلمات معاناتها مع التناقض بين الأفكار التقدمية والسلوكيات التقليدية، مما ساهم في تشكيل رؤيتها النقدية حول الأدوار الجندرية وتأثيرها على حياة النساء. هذا التوتر بين الأفكار المعلنة والسلوكيات الفعلية أصبح دافعًا قويًا لها للمشاركة في الحركات الاجتماعية والنضال من أجل حقوق المرأة.

تبني دراسات المرأة

كانت تلك التجارب، مقترنة بعزم أوينو على ألا تصبح مثل والدتها، بمثابة الأساس الذي شكّل فكرها النسوي واهتمامها بدراسات المرأة. خلال فترة دراستها كطالبة دراسات عليا في علم الاجتماع، تعرفت لأول مرة على هذا المجال الجديد، الذي نشأ في الولايات المتحدة على خلفية حركة تحرير المرأة، وكان يُنظر إليه على أنه ”من النساء ومن أجل النساء“. كانت فكرة أن أشخاصًا مثلها يمكن أن يكونوا موضوعًا للدراسة الأكاديمية بمثابة اكتشاف مهم لأوينو، مما دفعها للغوص في هذا المجال وبرزت كواحدة من مؤسسي دراسات المرأة في اليابان.

خلال أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، اندلعت حركات تحرير المرأة بشكل شبه متزامن في بلدان مختلفة حول العالم. وفي اليابان، كان أحد المحفزات الرئيسية لذلك هو خيبة أمل النساء من حركة الاحتجاج الطلابية. كانت تاناكا ميتسو، التي توفيت في السابع من أغسطس/آب من هذا العام عن عمر يناهز 81 عامًا، واحدة من الشخصيات الرائدة في مجال تحرير المرأة في اليابان. دعت تاناكا النساء إلى تحرير أنفسهن من قيود الأمومة والاستغلال الجنسي، وساهمت في إفشال تشريع كان من شأنه استبعاد ”الأسباب الاقتصادية“ كسبب لإجازة الإجهاض، بحجة أن ذلك يعد حقًا من حقوق المرأة في إنجاب الأطفال أو عدم إنجابهم.

في عام 1975، عندما انعقد المؤتمر العالمي الأول للمرأة في مدينة مكسيكو تزامناً مع السنة العالمية للمرأة، تضافرت جهود المنظمات النسائية اليابانية وأطلقت حملة وطنية ضد التمييز على أساس الجنس.

”في تلك الفترة اكتسب مصطلح النسوية رواجًا كبيرًا وظهر كقضية سياسية وطنية في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك اليابان“.

الرضا بقانون تكافؤ فرص العمل

في عام 1985، أقرت اليابان قانون تكافؤ فرص العمل بهدف مواءمة قوانينها مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صادقت عليها في نفس العام. تعبر أوينو عن خيبة أملها من هذا القانون، قائلة: ”لقد تم إعداد القانون بسرعة بهدف التصديق على المعاهدة. كانت جماعات النساء في الأصل تطالب بقانون تكافؤ فرص العمل، لكن الحكومة غيرت رأيها إلى ’قانون الفرص المتساوية‘. كانت الفكرة هي: ’سنمنحك الفرصة للتنافس في ميدان متساوٍ مع الرجال، وعليك أن تكافحي وتفوزي على هذا الأساس“.

تنتقد أوينو كيف أجبر هذا القانون النساء على التخلي عن الحماية القانونية التي كانت تمنح لهن في بيئة العمل، كما أنه تجاهل القضية الأساسية المتعلقة بكيفية عمل الرجال. وتتابع بالقول: ”لقد أتاح قانون الفرص المتساوية للإدارة الحفاظ على الوضع الراهن ببساطة من خلال تقسيم التوظيف إلى مسارين مختلفين: سوغوشوكو [مرشحو الإدارة] وإيبان شوكو [خدمات الدعم الأساسية]. تضمن مسار سوغوشوكو عددًا قليلاً من النساء كرمز، بينما تكوّن مسار إيبان شوكو بالكامل من النساء. وكان النقاش بين المديرين التنفيذيين الذكور في ذلك الوقت يدور حول ما إذا كان ينبغي إعفاء نساء سوغوشوكو من واجبات تقديم الشاي وما إذا كان ينبغي عليهن ارتداء الزي الموحد مثل النساء الأخريات“.



(© Nippon.com)

كان رد فعلي اولي هو: هل هذا هو ما تدعو إليه النسوية؟ أن نتسلق سلم الشركات الكبرى ونشق طريقنا نحو مسار سوغوشوكو بصعوبة بالغة فقط لنكافح من أجل البقاء؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا. في تلك اللحظة أدركت أن الهدف من النسوية لم يكن أن تتصرف النساء مثل الرجال وأن يصبح الضعفاء أقوياء. بل هو أن يحترم المجتمع الضعفاء كما هم.

تقول أوينو: ”لقد بذلت النساء تضحيات هائلة في محاولة للعمل تمامًا مثل الرجال في ظل قانون المساواة في الفرص. واستغرق الأمر أربعين عامًا أخرى حتى بدأت اليابان في التساؤل حول طريقة عمل الرجال والشروع في إصلاح أنماط العمل“.

تسلط هذه الكلمات الضوء على التحول الذي حدث في تفكير أوينو حول النسوية ودورها في المجتمع. فبدلاً من السعي وراء تحقيق النجاح في نماذج العمل الحالية التي قد لا تتناسب مع احتياجات النساء، تدعو أوينو إلى احترام التفاوتات والاختلافات الإنسانية، وتشجيع المجتمع على إعادة التفكير في أساليب العمل التقليدية التي لا تعكس التنوع والإمكانات الحقيقية للأفراد.

النساء ضد النساء

في الثمانينيات، بدأت العديد من النساء اللاتي لديهن أطفال أكبر سناً في البحث عن عمل بدوام جزئي للمساعدة مع دخل أزواجهن. وقد مهدت الإصلاحات في سوق العمل، بدءاً من إقرار قانون العمال المؤقتين لعام 1985، الطريق لزيادة سريعة في عدد الموظفين ”غير الدائمين“، الذين كان أغلبهن من النساء.

”سوغوشوكو مقابل إيبان شوكو، الدائم والجزئي.. هذا التقسيم الذي وضع النساء ضد النساء كان كارثة من صنع الإنسان مدفوعة بالسياسة“.

كان الجدال الذي دار حول ”أغنيس“ الذي اندلع في عام 1987 رمزاً لهذه الاختلافات. وقد نشأ هذا الخلاف بسبب أنباء مفادها أن أغنيس تشان، المغنية والشخصية التلفزيونية الشهيرة، كانت تصطحب معها ابنها الرضيع عندما تذهب إلى العمل في استوديو التلفزيون. وقد أثار هذا رد فعل عنيف من جانب النساء اليابانيات العاملات، بما في ذلك الكاتبة هاياشي ماريكو، التي زعمت أن النساء بحاجة إلى إبعاد حياتهن الخاصة عن مكان العمل حتى يتمكن من تحقيق المساواة مع الرجال.

لكن أوينو أبدت معارضتها الشديدة لهذا الرأي. فقد كتبت تقول إن من السهل على الرجال أن يفصلوا بين حياتهم الشخصية وحياتهم المهنية، لأن زوجاتهم يتحملن المسؤولية الكاملة عن تربية الأطفال وغير ذلك من الواجبات المنزلية. وأكدت أن الأمهات العاملات لا يجب أن يقيدن أنفسهن طواعية بالقوانين غير المكتوبة للمجتمع الذكوري.

كان هذا النقاش بمثابة نقطة تحول بالنسبة لأوينو، التي أصبحت كاتبة غزيرة الإنتاج، وشاركت في حوار عام نشط حول القضايا التي كانت تهمها. في عام 1990، نشرت كتاب ”البطريركية والرأسمالية“، والذي قدمت فيه حججاً لاعتبار الأعمال المنزلية عملاً. في ذلك الوقت، تم رفض الفكرة ليس فقط من قبل خبراء الاقتصاد، ولكن أيضًا من قبل بعض ربات البيوت اليابانيات اللواتي أكدن أن الأعمال المنزلية وتربية الأطفال هي أعمال نابعة عن الحب والعاطفة. ولكن مفهوم الأعمال المنزلية كعمل غير مدفوع الأجر قد ترسخ منذ ذلك الحين، مما ساهم في تغيير وجهة نظر المجتمع تجاه العمل غير المدفوع.

بفضل الجهود المستمرة لأوينو والناشطين الآخرين، بدأ النقاش حول دور النساء في المجتمع الياباني وكيفية تقدير أعمالهن بشكل أكبر، مما يمهد الطريق نحو مزيد من التغيير الاجتماعي.

آفة الليبرالية الجديدة

انعقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995. وكان هذا الحدث بمثابة ”ذروة شهر العسل بين الحركة النسائية والإدارة العامة“، على حد تعبير أوينو.

”لقد اجتمعت نحو 40 ألف امرأة من مختلف أنحاء العالم في منتدى المنظمات غير الحكومية [الذي عقد بالتزامن مع المؤتمر]، وكان من بينهن 6 آلاف امرأة يابانية. وكانت أغلب هؤلاء النساء ناشطات مجتمعيات أرسلتهن الحكومات المحلية إلى بكين بتمويل عام“.

ولكن شهر العسل انتهى مع تدهور الحالة المالية العامة في أعقاب انهيار فقاعة الثمانينيات. وفي الوقت نفسه، أدى صعود الليبرالية الجديدة، مع تركيزها على المنافسة الحرة في سوق العمل، إلى موجة من الإصلاحات التنظيمية وخفض الخدمات الحكومية. وتم التعامل مع حقوق المرأة باعتبارها مسألة اختيار شخصي ومسؤولية شخصية، وهو نهج يتسق مع قانون المساواة في فرص العمل.

”كان سوق العمل المؤقت والغير الثابت، في البداية، مخصصًا للنساء المتزوجات اللاتي يرغبن في العمل بدوام جزئي لمساعدة أزواجهن على تغطية نفقات المنزل، ولكن مع استمرار الركود الاقتصادي وتخفيف القيود المفروضة على سوق العمل، وجد آخرون أنفسهم مضطرين للعمل في هذه الوظائف. وشمل ذلك النساء غير المتزوجات والأمهات العازبات، إلى جانب العديد من الشباب الخريجون الذين عجزوا عن العثور على وظائف دائمة بسبب توقف الشركات عن التوظيف. ونتيجة لذلك، أصبح كثير من الناس يترحلون بين الوظائف المؤقتة والمستقلة وذات عقود مما أدى إلى زيادة الفجوة الاقتصادية بين الناس“.

استيعاب القيم الليبرالية الجديدة

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة النساء اليابانيات الحاصلات على شهادات جامعية بشكل كبير منذ التسعينيات.

”الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو انخفاض معدلات الإنجاب، بالإضافة إلى زيادة استثمار الآباء في تعليم بناتهم مقارنة بالماضي. اليوم لدينا مجموعة كبيرة من الشابات اللاتي يضعن أنفسهن أولًا بدلاً من إعطاء الأولوية للزوج والأطفال، وهو أمر رائع“.

”في الوقت نفسه، استوعب الكثير من الشباب القيم الليبرالية الجديدة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أو نحو ذلك. لقد أصبحوا يعتقدون أن أي صعوبات أو مصائب يواجهونها هي مسؤوليتهم الخاصة، لذلك لا يشعرون أن بإمكانهم طلب المساعدة. ولا يريدون الاعتراف بالضعف. وهذا ملحوظ بشكل خاص بين النخبة التعليمية. هناك زيادة مقلقة في حالات إيذاء النفس في حرم جامعة طوكيو، وزيادة اضطرابات الأكل بين الشابات. هؤلاء الفائزون في مسابقة القبول بالجامعات اليابانية يعانون من الكثير من القلق“.

في ظل هذا التركيز الشديد على الاعتماد على النفس، ترفض العديد من النساء المساعدات المالية، مهما كانت ظروفهن صعبة.

”اليوم، ستة من كل عشر نساء يعملن خارج المنزل هن عاملات غير منتظمات. وعندما ضربت جائحة كوفيد-19، توقف العديد من العمال المؤقتين الذين كانوا بالكاد يكسبون قوت يومهم عن العمل تمامًا، وبرزت مشكلة الفقر بين النساء العازبات بشكل واضح. ومع ذلك، كانت هناك أمهات عازبات عاطلات عن العمل رفضن التقدم بطلب للحصول على المساعدات العامة. وهن لسن مسؤولات عن وضعهن، لكنهن يشعرن بأنه يجب عليهن حل المشكلة بأنفسهن“.

جرأة النشاط النسوي

لقد استمر التفاوت الاقتصادي في التفاقم على مدى العقود القليلة الماضية. تحتل اليابان سنويًا المرتبة الأخيرة بين الدول الصناعية المتقدمة في تقرير الفجوة بين الجنسين الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي. فهل هناك أي جدوى من مواصلة النضال؟

”لقد عمل أبناء جيلي باجتهاد، ولكننا لم نتمكن من تحقيق التغيير الاجتماعي الذي كنا نناضل من أجله. ولكن تم إحراز بعض التقدم. على سبيل المثال، بفضل نضالنا، أصبح من الممكن الآن لضحايا العنف المنزلي والتحرش الجنسي في اليابان التحدث والتعبير عن أنفسهم. لن تتحسن الأمور أبدًا إذا لم يفعل الناس شيئًا“.

تراهن أوينو على الأعداد المتزايدة من الشابات اللاتي أعادن إحياء الحركة النسوية وباتوا يضعن مصالحهن الشخصية في المقام الأول. وتطلق أوينو عليهن الجيل القادم من النسويات - النساء اللاتي يتبعن مثال حركة #مي تو، ويستغللن قوة وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق مجموعة متنوعة من الحملات التي تدعم قضايا المرأة.

”في النهاية، نحن البالغين الذين يتمتعون بحق التصويت نتحمل مسؤولية ما حدث، حيث سمحنا لسياسينا بارتكاب هذه الكارثة التي صنعها الإنسان. ومع ذلك، فإن التغيير الاجتماعي يستغرق وقتًا طويلًا ولا يحدث بين عشية وضحاها. سيأتي يوم يسأل فيه هؤلاء الشباب الذين يسألون الآن عن سبب وجود العالم على هذا الحال نفس السؤال. ولهذا السبب أقول لهم إن الوقت قد حان ليتحملوا مسؤولية مواصلة النضال“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، إعداد وكتابة كيمي إيتاكورا من فريق موقع نيبون.كوم. صورة العنوان: أوينو تشيزوكو، أحد ”أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2024“ في مجلة تايم© كيودو)