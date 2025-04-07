انت الان تتابع خبر الأعرجي يبحث مع رئيس الصليب الأحمر تعزيز الجهود الإنسانية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب الاعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء استعرض عمل البعثة ودورها الإنساني في قطاع غزة بشكل عام وجمهورية العراق بشكل خاص".وأضاف، انه "تم استعراض التحديات التي تواجه عمل البعثة في قطاع غزة ، وكذلك عمل ونشاط البعثة في العراق ودور الحكومة العراقية في تسهيل وإنجاح عملها ".

وأكد الأعرجي، أن "مايجري في غزة من قتل للمدنيين والأطفال يشكل خرقاً للقانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "العراق مهتم جداً بحماية المدنيين".

وتابع، ان "نسخة من إستراتيجية حماية المدنيين التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشرق الأدنى والأوسط، من أجل الاطلاع عليها".