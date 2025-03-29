انت الان تتابع خبر السوداني وعلاوي يبحثان تطورات أوضاع المنطقة وتنسيق الجهود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، حيث شهد اللقاء البحث في تعزيز المساعي والجهود الحكومية في مجال تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة عملية البناء والإعمار التي تشهدها جميع محافظات العراق وتلبية تطلعات المواطنين".



كما تناول اللقاء "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تنسيق الجهود؛ من أجل دعم كل الخطوات التي تسهم في تعزيز أمن العراق وضمان استقراره".