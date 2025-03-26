اخبار العالم / اخبار العراق

بعد فترة انقطاع طويلة.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة قوانين مهمة‎

0 نشر
0 تبليغ

بعد فترة انقطاع طويلة.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة قوانين مهمة‎

انت الان تتابع خبر بعد فترة انقطاع طويلة.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة قوانين مهمة‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واخيرا عقدت جلسة مجلس النواب والتي شهدت مناقشة وقراءة بعض القوانين ابرزها قانون الحشد حيث كشف نواب عن التوصل الى حلول حول النقاط الخلافية بشان القانون مؤكدين ان تعطيل المجلس ليس من مصلحة احد.

وشهدت الجلسة قراءة تقرير لجنة الحفاظ على أملاك الدولة فيما تم تأجيل التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، ومع دوران عجلة الجلسات اكد نواب وجود اكثر من ستة قوانين مهمة تنتظر التشريع.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا