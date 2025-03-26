انت الان تتابع خبر بعد فترة انقطاع طويلة.. البرلمان يستأنف جلساته لمناقشة قوانين مهمة‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واخيرا عقدت جلسة مجلس النواب والتي شهدت مناقشة وقراءة بعض القوانين ابرزها قانون الحشد حيث كشف نواب عن التوصل الى حلول حول النقاط الخلافية بشان القانون مؤكدين ان تعطيل المجلس ليس من مصلحة احد.



وشهدت الجلسة قراءة تقرير لجنة الحفاظ على أملاك الدولة فيما تم تأجيل التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، ومع دوران عجلة الجلسات اكد نواب وجود اكثر من ستة قوانين مهمة تنتظر التشريع.