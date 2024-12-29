انت الان تتابع خبر بعد لقاءات دينية وسياسية عديدة.. الحسان يصل الى الحضرة الحنفية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان "محمد الحسان ممثل الأمم المتحدة في العراق وصل الى مسجد الأمام أبو حنيفة النعمان واستقبله الشيخ عبد الوهاب أحمد السامرائي أمام وخطيب الحضرة الحنفية وعدد من رجال دين".وزار الحسان خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من الشخصيات الدينية والسياسية على رأسهم المرجعية العليا في النجف، ثم التقى برئيس الوزراء ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض واياد علاوي وبافل طالباني والعديد من الشخصيات الأخرى.

وأصبح اسم الحسان وتحركاته مثيرة في الأوساط الشعبية والسياسية بعد ما تردد عن كونه "يحمل رسالة دولية" بشأن مستقبل العراق وضرورة "حل الفصائل والحشد الشعبي" وانه ابلغ المرجع الأعلى بهذه الرسالة، لكن جميع هذه المعلومات بقيت كتسريبات تضارب تأكيدها ونفيها من قبل شخصيات سياسية عديدة.