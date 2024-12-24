انت الان تتابع خبر القمة العربية ببغداد وخط الطيران.. أبرز ملفات لقاء الأعرجي ووزير خارجية المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء شهد عقد جلسة نقاشات ثنائية جرى خلالها استعراض العلاقات بين البلدين واهمية تطويرها الى مستويات ابعد، إلى جانب مناقشة مقترحات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فضلا عن مناقشة فتح خط طيران بين البلدين".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والمواقف السياسية بشأنها، وجرى ايضاً مناقشة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب، واستعراض للنجاحات التي حققها العراق في اعادة العوائل من مخيم الهول واجراءات التأهيل التي رافقت عودتهم".

من جانبه، أبدى وزير الخارجية المغربي دعم بلاده لعقد القمة العربية المزمعة في بغداد، لأهمية توقيتها بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، بحسب البيان.