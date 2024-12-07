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"ستجمّد المطر" والزخات ستكون ثلجيّة.. موجة برد هي الأشد بطريقها للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيانات خرائط الطقس، فإن موجة البرد القطبية التي من المتوقع ان تؤثر على العراق مع انتصاف هذا الشهر قد تكون قادرة على جلب زخات ثلجية محدودة لبعض المناطق الشمالية منخفضة الارتفاع.

وتكشف المعلومات الى ان الكتلة الهوائية القطبية ستكون جافة ولن يتفاعل معها الهواء الاكثر دفئًا ورطوبة منها بشكل كبير مما يؤدي إلى تشكل جبهة هوائية ماطرة ضعيفة وهطولات مطرية محدودة تسقط على شكل ثلوج على المناطق الجبلية وبعض الأراضي المنخفضة شمالاً.

ويقدر المختصون الموجة القادمة بأنها موجة برد قوية وقد تكون الأشد برودة حتى الان في هذا الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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