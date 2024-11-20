انت الان تتابع خبر نائب يكشف مخالفة قانونية بشأن التعداد السكاني (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان عدم شمول العراقيين المقيمين في الخارج بالتعداد مخالفة صريحة لأحكام القانون، ويمثل نقص في المعلومات التي تخص تعداد نفوس الشعب".

وأضاف، "لقد نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ على شمول التعداد للمواطنين في الخارج من خلال الممثليات الدبلوماسية في الدول الأجنبية".



يعتبر التعداد السكاني الذي أنطلق صباح اليوم في عموم العراق، نقطة مهمة أساسية للحفاظ على الأمن القومي لما سيتضمن من قاعدة بيانات كبيرة عن المواطنين.

وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته سنة 1987، ورغم أن البلد أجرى تعدادا آخر للسكان في 1997، إلا أنه لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة في عهد النظام السابق.