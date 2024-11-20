انت الان تتابع خبر التعداد و"الشكوى الإسرائيلية" ضد العراق حاضرتان بمؤتمر الخارجية الامريكية.. ماذا قال ميلر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسأل احد الصحفيين المتحدث ميلر، عما اذا تواصلت إسرائيل مع الخارجية الامريكية لتمرير رسالة الى الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة، لكن ميلر أجاب بانه "لن أتحدث عن المحادثات الدبلوماسية الخاصة"، مشيرا الى انه "ما زلنا نتمسك بموقفنا بأن العراق يجب أن يبذل كل ما في وسعه لوقف الهجمات الإرهابية سواء داخل حدوده أو ضد أهداف خارج حدوده، ولكن فيما يتصل بأي محادثات دبلوماسية محددة، فلن أتحدث عن ذلك".وكرر الصحفي سؤاله حول "هل تتفق الخارجية الامريكية مع الرسالة الإسرائيلية بان الحكومة العراقية هي المسؤولة عن هذه الهجمات وتصرفات الفصائل؟".

وأجاب ميلر: "من المؤكد أننا نريد أن نرى الحكومة العراقية تبذل كل ما في وسعها لوقف هذا النوع من الهجمات الإرهابية، وأعتقد أنني سأكتفي بهذا القدر".

وحول التعداد السكاني الذي يجري في العراق والمخاوف المرتبطة به بشأن الكرد والأقليات الأخرى والمسيحيين حول التحولات الديموغرافية المحتملة في المناطق المتنازع عليها، قال ميلر إننا "نرحب بأول تعداد سكاني في العراق منذ عام 1997 والذي سيجري هذا الأسبوع، وهو يشمل كافة المحافظات العراقية، ويكتسب هذا التعداد أهمية مماثلة لتلك التي تجري بها الولايات المتحدة تعدادها السكاني المتمثل بتوفير معلومات دقيقة للعراق حتى يتمكن من صياغة استراتيجياته السياسية والاقتصادية والتنموية، ونحن نشجع كافة العراقيين، بما في ذلك سكان إقليم كردستان العراق، على المشاركة في التعداد".

