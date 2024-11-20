الحكيم والعامري على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

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بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي للسيد الحكيم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "إلتقى هادي العامري رئيس تحالف الفتح، وبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، حيث تم تأكيد أهمية ديمومة الاستقرار الذي تشهده البلاد سياسيا واجتماعيا وأمنيا، وكذلك دعم الحكومة في مسارها الخدمي والتنموي".الحكيم جدد دعوته للمشاركة في التعداد السكاني العام، وقال – بحسب البيان - إنه يفضي إلى تهيئة قاعدة بيانات عن المجتمع بواقعه الصحي والتربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي حاثا الجميع على المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق المهم.

في تطورات المشهد السياسي، أكد، "ضرورة تجنيب المنطقة مزيدا من الصراع، وشددنا على إيقاف الحرب"، فيما أشاد بـ"جهود العراق حكومة وشعبا في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والسياسي والإعلامي للشعبين الفلسطيني واللبناني".

